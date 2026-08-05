«التأمين العربية» تتحول للخسارة بـ11.9 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:09 مساءً كتب شريف احمد - تحولت شركة التأمين العربية التعاونية للخسارة في الربع الثاني بـ11.9 مليون ريال، مقابل أرباح بـ5.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب تسجيل صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الحالي مقارنةً بصافي الربح للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض نتيجة صافي خدمات التأمين بما يقارب 8.3 مليون ريال وصافي دخل الاستثمار بما يقارب 7.6 مليون ريال.
ويعود سبب انخفاض صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض الأثر السلبي لنتيجة صافي خدمات التأمين بما يقارب 9.1 مليون ريال، وذلك على الرغم من انخفاض صافي دخل الاستثمار بما يقارب 6.2 مليون ريال.
ووفقا للبيان، يعود سبب تحقق صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل خلال الفترة الحالية مقارنة مع صافي الربح للفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض نتيجة صافي خدمات التأمين بما يقارب 21.7 مليون ريال، وانخفاض صافي دخل الاستثمار بما يقارب 8.1 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى بما يقارب 5.9 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب تسجيل صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الحالي مقارنةً بصافي الربح للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض نتيجة صافي خدمات التأمين بما يقارب 8.3 مليون ريال وصافي دخل الاستثمار بما يقارب 7.6 مليون ريال.
ويعود سبب انخفاض صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض الأثر السلبي لنتيجة صافي خدمات التأمين بما يقارب 9.1 مليون ريال، وذلك على الرغم من انخفاض صافي دخل الاستثمار بما يقارب 6.2 مليون ريال.
ووفقا للبيان، يعود سبب تحقق صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل خلال الفترة الحالية مقارنة مع صافي الربح للفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض نتيجة صافي خدمات التأمين بما يقارب 21.7 مليون ريال، وانخفاض صافي دخل الاستثمار بما يقارب 8.1 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى بما يقارب 5.9 مليون ريال.