تأجيلات مستمرة لصناديق ETF الريبل…مالسبب؟

تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تأجيل قراراتها بشأن عدد كبير من طلبات صناديق ETF الريبل، بما في ذلك أكثر من 12 طلب تسعى جميعها لتتبع أداء سعر عملة الريبل (XRP).

تأتي هذه الخطوة رغم التغيرات الإدارية في الهيئة بعد فوز “ترامب” وخروج “غاري جينسلر” من الهيئة.

وكانت الهيئة قد أجّلت مؤخرا عدة طلبات إلى أكتوبر، بما في ذلك طلب شركة “فرانكلين”، الذي أُعيد تحديد موعده النهائي إلى نوفمبر، بعد أن كان مقرّر في 17 سبتمبر.

أوضح “جون سكوير”، أحد أبرز أعضاء مجتمع XRP والمعروف بنشاطه على منصة X أن مثل هذه التأجيلات أصبحت إجراء معتاد في الجولة الأولى من مراجعات صناديق الاستثمار، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالأمر ذاته مع طلبات صناديق البيتكوين والايثيريوم قبل الموافقة عليها في نهاية المطاف.

ويرى “سكوير” أن التأجيلات ناتجة عن عوامل سياسية، إذ إن الموافقة على صناديق XRP ستُعد بمثابة إقرار رسمي بوجود طلب مؤسساتي قوي على الأصل.

وأضاف أن الهيئة تسعى للحصول على مزيد من التوضيحات المتعلقة باتفاقيات التخزين والتسوية وآليات مراقبة السوق، قبل اتخاذ قرار نهائي.

مع ذلك، أشار إلى أن التأجيل لا يعني الرفض، بل يُعدّ مؤشر إيجابي وهو أمر مشابه لما حدث مع صناديق البيتكوين والإيثيريوم التي تمت الموافقة عليها لاحقا في عام 2024.

من جهته، عبّر “نيت جيراسي”، رئيس معهد صناديق الاستثمار المتداولة، عن تفاؤله بشأن فرص الموافقة على صناديق XRP هذا العام، واعتبر أن احتمالية ذلك تقترب من 100%.

وشاركت منصات المراهنات المالية هذا التقييم بتقديرات مشابهة.

كل هذه المؤشرات تدفع المراقبين للاعتقاد بأن وصول صناديق ETF الريبل إلى السوق الأمريكية بات مسألة وقت لا أكثر.

اقرأ أيضا:

مضاربو البيتكوين يجمعون 65,000 BTC: هل يقترب السوق من موجة صعودية؟

سعر الريبل (XRP) يقترب من مستويات قياسية بعد اختراق هيكل أسبوعي رئيسي

