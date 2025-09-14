كوين بيس تواجه ضغط متزايد مع تصاعد المنافسة في سوق العملات الرقمية

أفاد تقرير حديث صادر عن “فاينانشال تايمز” أن منصة كوين بيس قد تكون على أعتاب فقدان جزء من هيمنتها في سوق العملات الرقمية، في ظل انفتاح السياسات الأمريكية الأخيرة على هذا القطاع، مما أتاح دخول منافسين جدد وزيادة التنافس.

وأوضح “ريان راسموسن”، المحلل في شركة “Bitwise”، أن المنصة الأمريكية العملاقة قد تفقد زخمها، رغم الأداء القوي لسهمها في بعض الفترات.

ففي يوليو، بلغ سهم كوين بيس ذروته للمرة الأولى منذ الطرح العام الأولي في 2021.

ومع ذلك، خضع السهم لتصحيح حاد بنسبة تقارب 33% منذ تلك القمة البالغة 444 دولار.

وعلى الرغم من هذا التصحيح، لا يزال السهم مرتفع بنسبة 25% منذ بداية العام، وبنسبة 178% مقارنة بأدنى مستوياته في 2024، مما يعكس حالة من التذبذب المرتبط بتغيرات السوق والمنافسة.

تعرضت كوين بيس لضغوط متزايدة بعد نتائج مالية ضعيفة للربع الثاني، بالإضافة إلى منافسة شرسة مدفوعة بإطار تنظيمي أمريكي أصبح أكثر مرونة تجاه العملات الرقمية.

وتشمل التحديات المنافسة من منصات آسيوية ناشئة في قطاع التداول، فضلا عن تهديدات في مجال خدمات الحفظ من مؤسسات تقليدية مثل “BNY Mellon”.

ومع ذلك، يرى بعض المتخصصين أن تعدد مزودي خدمات الحفظ قد يكون تطور صحي للسوق، إذ إن الاعتماد على جهة واحدة فقط يُعد مخاطرة استراتيجية في نظام مالي ناشئ مثل البلوكشين.

