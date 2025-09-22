آرثر هايز يبيع كامل حيازته من HYPE… لشراء سيارة فيراري

تام شمس - الاثنين 22 سبتمبر 2025 08:50 صباحاً - قام آرثر هايز، الشريك المؤسس لمنصة BitMEX، ببيع كامل مخزونه من عملة Hyperliquid المُرمزة (HYPE) على ما يبدو من أجل شراء سيارة فيراري وذلك بعد شهر واحد فقط من توقعه أن يرتفع سعر العملة بمقدار 126 مرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكتب هايز في 21 سبتمبر: "أحتاج إلى دفع عربون على سيارة Rari 849 Testarossa الجديدة."

جاء تصريحه بعد أن ذكرت منصات بيانات البلوكشين مثل Lookonchain أن هايز جنى ربحًا يقارب 823,000 دولار من بيع 96,628 عملة HYPE، محققًا مكسبًا نسبته 19.2%، وفقًا لبيانات HypurrScan.

سيُطرح طراز Ferrari 849 Testarossa للبيع بسعر يصل إلى 590 ألف دولار. المصدر:

آرثر هايز توقّع صعود HYPE بمقدار 126 مرة في أغسطس

تُعد HYPE العملة الأصلية التي تُشغّل بورصة Hyperliquid اللامركزية للمشتقات.

وبينما بلغ سعرها 49.48 دولارًا وقت كتابة التقرير منخفضة بنحو 8.1% خلال 24 ساعة فإنها لا تزال مرتفعة بنسبة 660% منذ إطلاقها في أواخر نوفمبر عند 6.51 دولارًا.

كما شهدت المنصة زيادة كبيرة في حجم التداول الشهر الماضي، إذ ارتفع من نحو 560 مليون دولار في بداية أغسطس إلى ذروة قياسية عند 3.4 مليار دولار في 24 أغسطس، وفقًا لبيانات DefiLlama.

آرثر هايز متحدثًا في مؤتمر WebX 2025 في طوكيو. المصدر: Alex Svanevik

خلال مؤتمر WebX 2025 في طوكيو، توقّع هايز أن ترتفع قيمة HYPE بمقدار 126 مرة خلال ثلاث سنوات.

أرجع هايز ذلك إلى استمرار تراجع قيمة العملات الورقية، ما سيدفع إلى توسيع سوق العملات المستقرة ويزيد من رسوم Hyperliquid السنوية إلى 255 مليار دولار، مقارنة بإيرادات سنوية بلغت 1.2 مليار دولار وقتها.

هل يعود هايز إلى HYPE؟

حتى الآن، لم يُشر هايز إلى ما إذا كان سيعاود الاستثمار في HYPE.

وفي بعض توقعاته الأخرى المثيرة للجدل، قال هايز الأسبوع الماضي إن سوق العملات المشفرة سيدخل قريبًا في وضع "الصعود فقط" بعد أن حققت وزارة الخزانة الأمريكية هدفها بجمع 850 مليار دولار في الحساب العام يوم الجمعة.

وكتب هايز: "مع اكتمال استنزاف السيولة هذا، يمكن أن يستأنف الاتجاه الصاعد فقط."

كما يرى هايز أن سعر البيتكوين (BTC) قد يصل إلى 250,000 دولار بحلول نهاية عام 2025، وله تاريخ طويل في إطلاق توقعات جريئة للسوق.

وفي حديثه مع Cointelegraph Magazine في يونيو، قال هايز إنه لا يتأثر حتى عندما تكون توقعاته عن البيتكوين خاطئة:

"لا أعلم لماذا يتردد الناس في ذلك؛ فالأمر لا يهم حقًا في نهاية المطاف."

في المقابل، شدّد بعض مستخدمي مجتمع العملات المشفرة على منصة X على أهمية الانتباه إلى ما يقوم به المؤثرون على السلسلة (Onchain) أكثر من الاكتفاء بما يصرّحون به علنًا.