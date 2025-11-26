يحسم Polygon النقاش حول إعادة رمز MATIC بعد عام من التحوّل إلى POL

تام شمس - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 04:50 مساءً - أثار سانديب نايلووال، الشريك المؤسّس لـPolygon، نقاشًا علنيًا حول هوية رمز المشروع، إذ تساءل ما إذا كان على الشبكة التفكير في إعادة رمزها من POL إلى MATIC.

قال نايلووال يوم الأربعاء إنه، وعلى الرغم من اعتقاده الشخصي بضرورة الإبقاء على رمز POL، فإنه لا يزال يتلقى الكثير من الملاحظات التي تشير إلى أنّ الرمز القديم MATIC كان يتمتّع بحضور أقوى، خصوصًا لدى المستخدمين الأفراد الذين يشعرون الآن بالارتباك حول “اختفاء” الرمز القديم.

وكتب موضحًا:

“الاعتراض الذي يتكرر أمامي: صاحب الدكان الصغير في الفلبين، أو سائق الأوبر في دبي، كان يعرف MATIC… والآن ليس لديه أي فكرة عمّا حدث له.”

لذلك، سأل متابعيه على منصة X عمّا إذا كان ينبغي إعادة الرمز إلى MATIC. وأكد:

“أنا فعلًا مهتم بمعرفة رأي المجتمع الأوسع، لأن هذه الملاحظات لا تتوقف.”

تواصلت Cointelegraph مع فريق Polygon للتعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى لحظة النشر.

رمز Polygon يتداول عند 89% أقل من أعلى مستوى له

في 4 سبتمبر 2024، نفّذت Polygon عملية ترحيل من رمز MATIC إلى POL وقدّمت الخطوة باعتبارها ترقية. آنذاك، قال الرئيس التنفيذي لـPolygon Labs، مارك بوارون، إن POL “يتقدم خطوة إضافية” عن سلفه.

فبينما كان MATIC يحقق عائدات من رسوم الغاز والتخزين فقط، يمكن لـPOL تحقيق رسوم من مهام إضافية مثل تأمين توافر البيانات أو لامركزة المُنسّق (sequencer).

مخطط توكن بوليغون خلال عام واحد. المصدر: CoinGecko

وتُظهر بيانات CoinGecko أن رمز Polygon سجّل أعلى مستوى له عند 1.29 دولار في 13 مارس 2024، بينما يتداول اليوم عند 0.13 دولار تقريبًا، أي أقل بنحو 89% من ذروته التاريخية.

انقسام داخل مجتمع Polygon حول إعادة رمز MATIC

تنوّعت ردود المجتمع على منشور نايلووال بين من يرى أن تغيير الرمز لا يحمل أهمية كبيرة، ومن يرى أن الاعتراف بالعلامة التجارية عنصر أساسي.

كتب مستخدم يحمل اسم martijnde_boer أن على Polygon مواصلة البناء، لأن الأساسيات أهم من الرموز.

ووافقه مستخدم آخر قائلاً إن رمز POL تجاوز بالفعل أصعب مرحلة، وهي القبول الأولي:

“أعتقد أن POL تجاوز أصعب جزء، وهو قبول السوق. التزموا بـPOL.”

في المقابل، رأى آخرون أنّ العودة إلى MATIC قد تكون المنطِقَية، نظرًا لأن المستخدمين الأوائل يرتبطون به، ولأن التعرف عليه لدى الأفراد أقوى.

وكتب مو إيزالدين:

“لم نشهد موجة جديدة من دخول التجزئة بعد، لذا ربما تكون العودة إلى MATIC خطوة مناسبة حاليًا.”

وبينما احتدم النقاش بين مؤيد ومعارض، اقترح أحدهم السير في اتجاه مختلف تمامًا، مثل اعتماد رمز PGON.

وكتب:

“كان MATIC هو النسخة التي يتذكرها القدماء، لكنه قد لا يكون بديهيًا للوافدين الجدد. ربما كان رمز مثل PGON سيؤدي المهمة؟”