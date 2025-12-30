صناديق XRP المتداولة فورياً تحافظ على سلسلة تدفقات داخلة لـ29 يوماً رغم اضطرابات ديسمبر

تام شمس - الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 02:50 مساءً - واصلت صناديق XRP المتداولة في البورصة (ETFs) والفورية في الولايات المتحدة جذب رؤوس الأموال خلال شهر ديسمبر، ممدّدة سلسلة التدفقات الداخلة إلى 29 يوماً متتالياً، رغم تقلبات السوق والظروف المضطربة.

وبحسب بيانات منصة SoSoValue، سجلت صناديق (XRP) الفورية تدفقات صافية بقيمة 8.44 ملايين دولار يوم الاثنين، لترتفع التدفقات التراكمية منذ الإطلاق إلى 1.15 مليار دولار. وبلغ إجمالي صافي الأصول نحو 1.24 مليار دولار، وذلك في وقت تعرضت فيه أسعار XRP وسوق العملات المشفرة الأوسع لضغوط بيع خلال الشهر.

وقال فينسنت ليو، كبير مسؤولي الاستثمار في Kronos Research، لـ Cointelegraph إن “التدفقات إلى XRP تعكس وضوحاً تنظيمياً وتراكماً تدريجياً في صفقة أقل ازدحاماً مقارنة ببيتكوين وإيثير”، مضيفاً أن استخدام XRP في التسويات العابرة للحدود “يوفر تعرّضاً مختلفاً يستمر في جذب رؤوس أموال ذات أفق استثماري أطول”.

ورغم تراجع وتيرة التدفقات مقارنة بالارتفاعات الكبيرة التي شهدها مطلع ديسمبر، حين تراوحت الإضافات اليومية بين 30 مليوناً وأكثر من 40 مليون دولار، واصلت الصناديق تسجيل مكاسب منتظمة حتى الأسبوع الأخير من الشهر. وبشكل عام، استقطبت صناديق XRP نحو 478 مليون دولار خلال ديسمبر.

شهدت صناديق XRP تدفقات مستمرة منذ إطلاقها. المصدر: SoSoValue

نزيف في صناديق بيتكوين وإيثير خلال ديسمبر

في المقابل، تعرضت صناديق بيتكوين (BTC) وإيثير (ETH) الفورية لضغوط متواصلة طوال الشهر، حيث سجل كلا المنتجين تدفقات خارجة كبيرة، متأثرين بتقلبات السوق وإعادة تموضع المستثمرين مع اقتراب نهاية العام.

وفقدت صناديق بيتكوين الفورية أكثر من 1.1 مليار دولار خلال ديسمبر، مع تسجيل أكبر سحب يومي في 15 ديسمبر، حين خرجت 357.7 مليون دولار في جلسة واحدة. واستمرت ضغوط البيع خلال النصف الثاني من الشهر، حتى مع تسجيل أيام متقطعة من التدفقات الداخلة التي لم تنجح في عكس الاتجاه العام.

وسلكت صناديق إيثير الفورية مساراً مشابهاً، مسجلة تدفقات خارجة صافية بنحو 612 مليون دولار خلال ديسمبر. ووقع أكبر تراجع في 15 ديسمبر، حين سحب المستثمرون 224.8 مليون دولار، تلاه مباشرة سحب حاد آخر في 16 ديسمبر.

وقال ليو: “من المتوقع أن يتداول بيتكوين ضمن نطاق واسع في إطار سوق صاعدة محدودة الحركة، مع استمرار التموضع المؤسسي والحساسية للعوامل الاقتصادية الكلية، في حين قد يحقق إيثير زخماً أساسياً أقوى مرتبطاً بتبني الشبكة والاستخدامات الواقعية، ما قد يسمح له بتجاوز أداء بيتكوين”.

تدفقات الخروج من صناديق العملات المشفرة تشير إلى تباطؤ الطلب المؤسسي

وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، أفادت Glassnode بأن المتوسط المتحرك لـ30 يوماً للتدفقات الصافية إلى صناديق بيتكوين وإيثير الفورية في الولايات المتحدة ظل سلبياً منذ أوائل نوفمبر، ما يشير إلى مشاركة محدودة وانكماش أوسع في سيولة سوق العملات المشفرة.

ومع ذلك، أوضح ليو خلال عطلة نهاية الأسبوع أن تدفقات الخروج من صناديق بيتكوين خلال فترة أعياد الميلاد ليست أمراً غير معتاد، مرجعاً ذلك إلى “تموضع العطلات” وتراجع السيولة، وليس إلى تدهور في الطلب الأساسي. وأضاف: “مع عودة مكاتب التداول في أوائل يناير، تعود التدفقات المؤسسية عادةً إلى النشاط وتستقر من جديد”.