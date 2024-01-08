ابن زايد وبلينكن يؤكدان أهمية الحيلولة دون توسع الصراع في المنطقة والتوصل للسلام

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن "اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة بما يحقق مصالحهما المتبادلة".

وقالت الوكالة: "تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتداعيات الخطيرة للأزمة في قطاع غزة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة جميعها".

وأكد الجانبان "أهمية العمل على تجنب توسع الصراع بما يهدد السلم الإقليمي، فضلًا عن إيجاد أفق واضح للسلام الشامل والدائم في المنطقة كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي".

7 ديسمبر 2023, 10:34 GMT

ويواصل وزير الخارجية الأمريكي جولته الشرق أوسطية حيث يزور الإمارات والسعودية قبل أن يتوجه إلى إسرائيل. وكانت المحطات السابقة لبلينكن قد قادته على التوالي إلى تركيا واليونان والأردن وقطر.

وتعد هذه هي رابع جولة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة قبل ثلاثة أشهر.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.