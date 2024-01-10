الخليج اليوم .. وزير الحج السعودي: جوائز لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة الحجاج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف وزير الحج والعمرة في السعودية، الدكتور توفيق الربيعة، عن اعتماد جائزة جديدة لأفضل 3 مشاريع لخدمة ضيوف الرحمن لتحفيز رواد الأعمال في إنتاج أعمال متميزة.

جاءت قيمة الجائزة الأولى مليون ريال، والجائزة الثانية بقيمة 500 ألف ريال، والجائزة الثالثة بقيمة 250 ألف ريال، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين في مؤتمر الحج العام القادم.

وأكد الدكتور الربيعة، أن الجائرة تعد فرصة لرواد الأعمال أن يقدموا مشاريعهم، وبناء على تقييم هذه الأعمال خلال عام من الآن، سيتم إعلان النتائج في مؤتمر الحج القادم، متمنياً أن يرى مشاريع متميزة تخدم ضيوف الرحمن، مؤكدًا على دعم الوزارة لجميع رواد الأعمال للخروج بمشاريع متميزة.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر الحج في نسخته الثالثة المقام حاليًا خلال الفترة من 8 - 11 يناير الحالي، حيث كشف خلال كلمته، أن عدد المعتمرين خلال 2023 وصل إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 13.55 مليون معتمر.

وأضاف أن "أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة كان في عام 2019 يقدر بـ 8 ملايين و550 ألف وفي هذا العام ارتفع العدد إلى 13 مليونا و550 ألف معتمر بفضل التسهيلات المقدمة، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة حيث يقدر عدد الزيادة بـ 5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58%".