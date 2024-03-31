شكرا لقرائتكم خبر عن يونيفيل: استهداف قواتنا "غير مقبول" ويجب وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف المتحدث باسم القوات المؤقتة لحفظ السلام فى لبنان التابعة للأمم المتحدة يونيفيل، أندريا تيننتي، استهداف القوات التابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، بغير المقبول، داعيا جميع الأطراف لوقف تبادل النيران قبل أن يتعرض المزيد من الأشخاص للأذى.

وأكد تيننتي، في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأحد، أن قوات اليونيفيل تبلغ جميع الأطراف بدورياتها والمواقع التى ستزورها.

وقال نتواصل مع الجميع، ومع الطرفين المعنيين أثناء قيامنا بالدوريات ونبلغ الأطراف بالمواقع المختلفة التي سنتوجه إليها، لافتا إلى أن قوات اليونفيل واضحة للكل وجميع السيارات مدون بها شعار الأمم المتحدة وعليها أعلام رزقاء كبيرة، لذلك من الصعب أن يخطئ أحد بهوية اليونيفيل.

وكان الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل أندريا تيننتي، قد أعلن أمس، إصابة ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجم لبناني، أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق، عندما وقع انفجار بالقرب من موقعهم وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي.