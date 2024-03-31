شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالبرلمان الإسباني: الأوضاع في غزة كارثية ونطالب بوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مسئولة العلاقات الدولية بالحزب الاشتراكي الحاكم وممثلة لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الإسباني الدكتورة هنا جلول إن الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية بامتياز، حيث أنه يوجد أزمة انسانية ومجاعة مستمرة.



وأضافت الدكتورة هنا جلول - في مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم الأحد أنه لا يوجد بوادر أمل أن الإسرائيليين سيتوقفوا عن هذه الأعمال غير الإنسانية ولا يوجد نية لديهم لوقف إطلاق النار.



وأوضحت أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز طالب في عدة مناسبات بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واقترح في مؤتمر السلام وقف الحرب ودعم الإجراءات التي صدرت عن محكمة العدل الدولية، كما اتفق مع أيرلندا وسلوفينيا ومالطا لاتخاذ بعض الخطوات من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، ويدعو بلدان أكثر لدعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين.



وتابعت "أننا في البرلمان الإسباني نسعى لتطبيق الشرعية الدولية، ونعمل للضغط من أجل إدخال المساعدات إلى غزة ووقف إطلاق النار، ونعمل أيضًا على الخطوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية".



وأكدت "أننا ضد التهجير القسري للفلسطينيين ومع فتح المعابر لدخول المساعدات؛ تطبيقًا للشرعية الدولية"، مشددة على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في مجلس الأمن والأمم المتحدة دون فيتو من أحد.