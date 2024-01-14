انت الان تتابع خبر الحكمة يطرح مقترحاً للقوى السنية بشأن انتخاب رئيس للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اقترح عضو تيار الحكمة الوطني، عباس غدير، اليوم الأحد، على القوى السنية تكرار تجربة القوى الشيعية بترشيح شخصية جديدة لرئاسة مجلس النواب.



وقال غدير في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المصالح تضاربت امس واجلت جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب الرئيس"، معتبراً انه "ليس من الصحيح بقاء المنصب شاغراً وذلك من استكمال مراحل الاستقرار الذي تشهده السلطة التنفيذية".

ودعا، إلى "استنساخ تجربة القوى الشيعية التي تمثلت بترشيح محمد السوداني لرئاسة الحكومة وتكرارها من قبل القوى السنية لحسم رئاسة البرلمان".

واعتبر غدير، الحديث عن شراء ذمم نواب خلال جلسة الأمس بأنه "حديث إعلامي".

وحول تشكيل المجالس المحلية، قال عضو تيار الحكمة، إنه "ستتفاجأون بسرعة تشكيلها".