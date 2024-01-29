انت الان تتابع خبر البرلمان يرفع جلسته بعد قراءة 3 قوانين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس النواب رفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء.

وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩،ـ فضلا عن القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكول تعديل المادتين (٥٠) و (٥٦) من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام ١٩٤٤ الموقعين في مونتريال ٢٠١٦.

