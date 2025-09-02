انت الان تتابع خبر مؤسسة الشهداء ترفع دعوى قضائية ضد النائب الغريري بتهمة "التجاوز" (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في الوثيقة :

"قام المشكو منه عداي الغريري بالظهور على قناة الأولى العراقية وقد تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) و تجاوز فيه واساء لشهداء العراق وبث التفرقة بين شهداء إحدى الطوائف العراقية وشهداء الحشد الشعبي المقدس وشهداء الجيش العراقي الباسل وإثارة النعرات الطائفية وبما ان القانون جرم هذه الافعال عليه نطلب اتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق المشكو منه اعلاه استناداً إلى قانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) السنة ١٩٦٩ المعدل".