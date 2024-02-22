اليابان | فيلم ”بريفكت دايز“: يأخذنا إلى عالم المراحيض من خلال التعاون بين المخرج الألماني فيم فيندرز والممثل الياباني ياكوشو كوجي

فيلم ”برفيكت دايز“ أو ”أيام مثالية“، الذي أنتج في عام 2023 تحت إخراج الألماني الشهير فيم فيندرز، يستكشف جوانب غير تقليدية من الحياة من خلال عيون بطله الياباني الكبير ياكوشو كوجي. يُظهر الفيلم كوجي في دور لافت للانتباه ومعبر بشكل عميق كعامل تنظيف مراحيض في طوكيو، ما يبدو في البداية وكأنه مهمة متواضعة يتحول إلى رحلة شخصية عميقة وملهمة. الفيلم يتخطى الروايات السطحية ليكشف عن الكرامة والجمال في الأعمال اليومية التي غالباً ما تُغفل أو تُستصغر. يُسلط فيم فيندرز الضوء على الأهمية الإنسانية والقيمة العميقة الموجودة في كل جانب من جوانب الحياة، حتى في تلك الأعمال التي قد تبدو بسيطة أو متواضعة للوهلة الأولى. يُقدم الفيلم رؤية فلسفية للحياة تدعو إلى التأمل وإعادة تقييم ما نعتبره مهمًا وذو قيمة.

كل شيء يبدأ من المراحيض

تمتد مسيرة المخرج الألماني الكبير فيم فيندرز لأكثر من 50 عامًا، حيث حصد خلالها العديد من الجوائز بشكل منتظم في المهرجانات السينمائية الكبرى في العالم، مثل برلين والبندقية وكان. وقد طور أيضًا علاقة وثيقة مع اليابان خلال حياته المهنية. قام بتصوير فيلم ”طوكيو غا“، وهو فيلم وثائقي إنتاج عام 1985 عن المخرج الياباني المحبوب أوزو ياسوجيرو، وشارك أيضًا في تصوير أجزاء من فيلم الخيال العلمي الضخم ”حتى نهاية العالم“ الذي أُنتِجَ عام 1991 في طوكيو. لذلك، يُعَتَبرُ فيلم ”بريفكت دايز“ عودة فيندرز إلى صناعة الأفلام في طوكيو بعد توقف دام ثلاثة عقود.

لكن الدافع الأصلي لهذا الفيلم لم يكن نابعًا منه. حيث ولدت الفكرة بمبادرة من ياناي كوجي من شركة يونيكلو وفاست ريتيلينغ الشهيرة والروائي/المخرج الإبداعي تاكاساكي تاكوما. وبالتعاون مع مؤسسة نيبون وحي شيبويا في طوكيو، بدأ ياناي مشروع مراحيض طوكيو لتجديد 17 مرحاضًا عامًا في شيبويا بناءً على أفكار من 16 مهندسًا معماريًا ومصممًا مشهورًا عالميًا في الفترة التي سبقت دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو عام 2020. وكان آخر مشروع تم إنجازه هو مرحاض ”نيشيساندو العام“ الذي صممه فوجيموتو سو، منتج التصميم لموقع معرض إكسبو أوساكا كانساي العالمي لعام 2025.



كان المشروع الأول الذي تم إنجازه هو مرحاض (هارو نو أوغاوا كوميونيتي بارك) الذي صممه المهندس المعماري (بان شيغيرو) في حي يويوغي. وفيه يصبح الزجاج معتمًا عند استخدام المرحاض. (© إيري كين، ومقدمة من مؤسسة نيبون)

استخدم مشروع مراحيض طوكيو تصميمات مبتكرة لتحويل المراحيض العامة في حي شيبويا، مما غير من مفهوم الناس حول المساحات المحيطة بالمراحيض. ومع ذلك، فإن الحفاظ على جمال هذه المراحيض يعتمد على العمل اليومي الذي يقوم به عمال النظافة، بالإضافة إلى زيادة الوعي من جانب المستخدمين. وقد قدم ياناي لتاكاساكي فكرة تعتمد على استخدام وسائل الإعلام المتعددة المستندة إلى فكرة المشروع، والتي من شأنها أن تجذب الناس بشكل غير صريح وغير لاشعوري، ويأمل أن يحدث ذلك تغييرًا في السلوك وتحقيق الغرض المرغوب.



فيم فيندرز مخرج فيلم بريفكت دايز. (© بيتر ليندبيرغ 2015)

وقد استقر كل من ياناي وتاكاساكي بسرعة على فيندرز كمخرج محتمل. وتواصلا معه بإرسال خطاب يعرضون فيه التمويل، وينصون فقط على أن الإنتاج يجب أن يكون حول المراحيض العامة وعمال النظافة بطوكيو. وكانت الفكرة الأصلية عبارة عن مجموعة شاملة من الأفلام القصيرة، ولكن بعد أن زار فيندرز اليابان في مايو/ آيار 2022 لمشاهدة المواقع المحتملة، استقر على فيلم روائي طويل كامل. وتمت كتابة السيناريو بالتعاون بين فيندرز وتاكاساكي.

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لا بد أن اقتراح الاستعانة بالممثل ياكوشو كوجي قد دفع فيندرز أيضًا إلى التوقيع؛ وسرعان ما بدأ الإنتاج العمل مع ياكوشو. حيث يلعب دور هيراياما الشخصية الرئيسية. والاسم نفسه هو إشارة إلى روائع المخرج أوزو ”قصة طوكيو“ و”مساء الخريف“، حيث يركز كلا الفيلمين على الشخصيات والعائلات التي تحمل هذا الاسم. وهيراياما هو عامل تنظيف للمراحيض في حي شيبويا بطوكيو ويعيش بمفرده في شقة متواضعة في وسط المدينة مع إطلالة على برج طوكيو سكاي تري.



تفاني هيراياما وعمله في هدوء أثناء التنظيف. (© ماستر مايند 2023)

وكل صباح يستيقظ هيراياما في وقت محدد، ويستعد بنفس الطريقة، ويرتدي الزي الرسمي، ويقود سيارته الصغيرة المحملة بمعدات التنظيف لمكان عمله في شيبويا. وهو دقيق للغاية في عمله ويقوم بتلميع كل شبر من المراحيض التي ينظفها بدقة. وزملاؤه في العمل يلومونه على هذا التدقيق المبالغ فيه من وجهة نظرهم بقولهم ”المراحيض ستصبح متسخة مرة أخرى“. ومع ذلك، يتجاهلهم هيراياما ببساطة ويواصل عمله.



زميل هيراياما تاكاشي (إيموتو طوكيؤ) شاب مزعج، لكن شخصيته أيضًا تُظهر عمقًا مدهشًا. (© ماستر مايند 2023)

وأثناء استراحات الغداء، يستمتع هيراياما بوجبات سريعة وبسيطة محاطًا بالمساحات الخضراء المورقة لمعبد يويوغي-هاتشيمان بالقرب من أحد المراحيض العامة. وبعد العمل، يغتسل ويزيل من عليه عناء اليوم في أحد الحمامات العامة، ويتناول عشائه ومشروبًا واحدًا في إحدى الحانات (إيزاكايا) في منطقة التسوق الأرضية بمحطة أساكوسا، ويعود إلى منزله لينام أثناء قراءة أحد الكتب.

ويبدو أن كل يوم هو تكرار لهذه العملية، لكن شيئًا فشيئًا يلاحظ المشاهد تغييرات بسيطة. حيث يتغير الطقس ودرجات الحرارة ببطء، ولا يدوام زملاؤه على الحضور إلى العمل دائمًا. وهناك العديد من اللقاءات غير المتوقعة. ونكتشف أيضًا شخصية هيراياما تدريجيًا من خلال الطريقة التي يمارس بها هواياته الصغيرة في أيام إجازته.



تدور أحداث الفيلم في العصر المعاصر، لكن هيراياما يعيش حياة بدون تلفاز أو إنترنت. (© ماستر مايند 2023)

عن أي شيء تتحدث أغنية بريفكت داي؟

يشير عنوان الفيلم إلى أغنية ”بريفكت داي“ للفنان الموسيقي (لو رييد)، والتي ظهرت أيضًا في الفيلم. وقد كان رييد هو الآخر أحد الفنانين الذين أُعجب بهم فيندرز. وعلى عكس أوزو، أتيحت الفرصة لفيندرز للتفاعل مع رييد، وعرض موسيقاه وحتى أنه طلب من رييد الظهور في أفلامه السابقة.

ولو رييد، الذي توفي عام 2013 عن عمر يناهز 71 عامًا، كان قائد فرقة (فيلفت أندرغراوند) الشهيرة. وتم تسجيل ألبومهم الأول (زا فيلفيت أندرغراوند أند نيكو) في عام 1966 مع آندي وارهول كمنتج. ومن المعروف على نطاق واسع أن الفرقة أثرت بشكل عميق على مشهد موسيقى الروك البديل للأجيال اللاحقة حتى بعد تفككها في عام 1973. وقد ترك رييد الفرقة في وقت سابق، في عام 1970، و أغنية ”بريفكت داي“ هي من ألبوم رييد المنفرد الثاني ”ترانسفورمر“، الذي صدر في عام 1972 وكان من إنتاج ديفيد باوي وميك رونسون.



آيا (يامادا أؤي)، التي تجمعها علاقة حب مع زميل هيراياما في العمل تاكاشي، تستمتع بأغنية باتي سميث على أحد أشرطة الكاسيت الخاصة بهيراياما. (© ماستر مايند 2023)

أغنية ”بريفكت داي“ هي إلى حد ما أغنية حب بسيطة ولكنها جميلة، تتحدث عن يوم عادي تقضيه مع أحد أفراد أسرتك. ومع ذلك، تبدو بعض كلماتها في غير محلها باعتبارها أغنية حب. حيث يشير النص الضمني إلى أنه خارج حدود هذا اليوم المثالي توجد مرارة وندم في الحياة وأوقات حالكة.

وعنوان الفيلم هو في الواقع صيغة جمع لعنوان الأغنية، ويشير إلى الأيام المتكررة ”الهادئة“ التي يقضيها هيراياما الذي يبدو راضيًا. ومع ذلك، نظرًا لانجذاب فيندرز العميق لموسيقى لو رييد، فإنه يلمح أيضًا إلى وجود حقائق قاسية في خلفية حياة هيراياما اليومية.

وتنتهي الأغنية أيضًا بآية من الكتاب المقدس: ”سوف تحصد ما زرعته“. وهذا يمكن أن يؤخذ من وجهين: أحدهما: بالصبر وعمل الخير الآن، والذي ستكافأ عليه في المستقبل؛ أو في على النقيض قد يعني ذلك أن الوضع السلبي الذي يعيشه الشخص حاليًا هو ”حصاد“ ما اقترفته يداه من خطايا الماضي.



غالبًا ما يصادف هيراياما رجل متسول (تاناكا مين) في الحديقة (© ماستر مايند 2023)

تحصد ما تزرعه

تصوير فيندرز لهيراياما كرجل لا يتبع الاتجاهات السائدة في هذا العالم ويعيش بدون تلفاز أو إمكانية الوصول إلى الإنترنت. ويستمع إلى الموسيقى الغربية القديمة على أشرطة الكاسيت، ويحب كاميرات السينما، ويقرأ الكتب. مثل هؤلاء الأشخاص موجودون اليوم، على الرغم من أنهم قد يكونوا قليلين نسبيًا. لكن تمثيل ياكوشو لشخصية هيراياما يجعله يبدو عاديًا وغير عادي. فهو منضبط، لكنه ليس ضيق الأفق، وشخصيته مليئة بالإنسانية المحبوبة. ويتساءل المشاهد لماذا يعيش هيراياما بنكران للذات، ولماذا لا يتحدث أبدًا عن نفسه مطولًا، ولماذا يكرس الكثير من الاهتمام لوظيفة يبذل معظم الناس قصارى جهدهم لتجنبها.

ولا ينجرف هيراياما المتواضع والبسيط أبدًا، لكنك تشعر بأنه قد يكون فخورًا بأن ما يفعله كل يوم يحمي إبداعات الفنانين العالميين، ويرضي سكان طوكيو ومستخدمي المرافق العامة، ويدعم صورة طوكيو الحضرية. ولا يسمح فيندرز أبدًا لهيراياما بالتحدث بحرية، أو الكشف عن دوافعه، أو الخوض في الذكريات، ولكن هناك ما هو أكثر بكثير في الشخصية. ومع ذلك، يجب على المشاهد الاعتماد على الأدلة الخفية التي تتسرب من تعابير وجه هيراياما وسلوكه لالتقاط ذلك المعنى الخفي، الأمر الذي يؤدي إلى حزن لا يمكن وصفه يتسلل تدريجيًا إلى المشاهد مع تطور أحداث الفيلم. وقد حصل ياكوشو في النهاية على جائزة أفضل ممثل في الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي عن أدائه الرائع.



ابنة أخت هيراياما نيكو (ناكانو يوسا) التي تعكف على زيارته. يجب أن يكون هذا الاسم مألوفًا على الفور لمحبي لو رييد وفرقة فيلفيت أندر غراوند. (© ماستر مايند 2023)

ويتمتع فيندرز بسمعة طيبة باعتباره رائدًا مبكرًا ومتمرسًا في نوعية أفلام رحلات الطرق البرية، ولكن في فيلم ”بريفكت دايز“ يصور الحياة اليومية لرجل لا يسافر أبدًا إلى أي مكان، باستثناء بعض المواقع الرئيسية. وكل يوم يغادر بطل الرواية المنزل في الصباح بالسيارة ويعود عند الغسق. وتكون الشوارع التي ينتقل عبرها مألوفة للأشخاص الذين يعيشون في طوكيو، لكن فيندرز يمنحهم لمعانًا جديدًا بناءً على منظوره الفريد كزائر. وتظهر المفاجآت والمنعطفات الصغيرة على شكل مغامرات مجهولة الوجهة.

ومن اللافت للنظر كيف بدأت المشاعر التي أظهرها الفيلم بخطط لبناء وتجديد المراحيض. حيث كان مشروع مراحيض طوكيو بمثابة مشروع أشغال عامة طموح ومبدع في حد ذاته، ولكن بفضل قوة الفيلم، يمكن أن يكون له مع مرور الوقت تأثير أكبر على سلوك الناس وذكرياتهم. إنه يقف بمثابة نصب تذكاري لعمال النظافة الحقيقيين الذين، بالطبع، استمروا في العمل أثناء التصوير، مما سمح للمرافق بمواصلة تحقيق فائدتها كمراحيض.

ومن المؤكد أن جاذبية فيلم بريفكت دايز تدين بالكثير إلى الاقتران الرائع بين فيم فيندرز وياكوشو كوجي، ولكن عند التفكير في خلفية الفيلم، تعود مشاعر أخرى إلى الحياة. ويتردد صدى عبارة لو رييد المتشابكة ” تحصد ما زرعته “ بشكل إيجابي، مما يجعل المرء يرغب في أن يبدأ كل يوم بالنظر إلى السماء. تمامًا مثل هيراياما.



(© ماستر مايند 2023)



(© ماستر مايند 2023)

فيلم بريفكت دايز من إنتاج 2023

المخرج : فيم فيندرز

مدة العرض: 124 دقيقة.

الموقع الرسمي:

https://www.perfectdays-movie.jp/en

https://www.perfectdays-movie.jp/en تم اختيار فيلم ”بريفكت دايز“ لافتتاح الدورة السادسة والثلاثين لمهرجان طوكيو السينمائي الدولي وتم إدراجه في القائمة المختصرة لجائزة الفيلم الروائي الأجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار السادس والتسعين، المقرر إقامته في مارس/ آذار 2024. صدر الفيلم في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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(النص الأصلي باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: هيراياما [ياكوشو كوجي] مع ابنة أخته نيكو [ناكانو يوسا] في فيلم بريفكت دايز، للمخرج فيم فيندرز. © ماستر مايند 2023)