لبنان | بشرى سارة من وزير الصحة إلى مصابي فيروس نقص المناعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 09:49 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2025 7:58 مساءً

ظّم البرنامج الوطني لمكافحة السل والإيدز، لمناسبة اليوم العالمي للإيدز 2025، وبرعاية وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، فعالية في وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة الصحة العالمية، مؤكّدًا التزامه بتعزيز الاستجابة الوطنية لفيروس HIV وضمان حصول كل الأفراد في لبنان على خدمات عالية الجودة ومنقذة للحياة، بما ينسجم مع شعار منظمة الصحة العالمية لهذا العام الذي يركّز على المساواة، وإمكانية الوصول إلى الخدمات، وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس والمتأثرين به.

وحضر الفعالية نائب ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور يوتارو سيتويا، ورئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة ماثيو لوتشيانو، وممثل محافظ بيروت الدكتور إيلي ربيز، ومديرة البرنامج الوطني لمكافحة السل والإيدز الدكتورة هيام يعقوب، والمستشار التقني للبرنامج البروفسور جاك مخباط، إضافة إلى ممثلين عن الشركاء الوطنيين والدوليين، ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في الاستجابة لفيروس HIV.

وفي كلمته، أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين قرار الوزارة تغطية جميع المصابين بفيروس نقص المناعة الموجودين على الأراضي اللبنانية، من مواطنين ومقيمين، معتبرًا أن المرض معدٍ وقد يصيب أي شخص. وندّد بالوصمة الاجتماعية، مؤكدًا أن لا أحد يملك الحق في محاسبة شخص آخر، انطلاقًا من مبدأ العدالة الصحية والاجتماعية.

وأكد الوزير ناصر الدين توفّر الدواء، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل تدريجيًا على استعادة قدرتها على شرائه بعدما اعتمدت سابقًا على الشركاء. وأوضح أن الشركاء سيواصلون دعمهم بنسبة 50% خلال العام 2026، على أن تبدأ الوزارة بعد ذلك بتأمين الدواء للجميع على نفقتها. وأقرّ بوجود مشكلات في تأمين الدواء والاستشفاء، مشددًا على أن الخطوات الإصلاحية مستمرة تدريجيًا، وبما يضمن تحسين الخدمات وحماية صحة المواطنين.