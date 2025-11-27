أمريكا ستراجع جميع طلبات اللجوء التي وافقت عليها إدارة بايدن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 09:49 مساءً - منذ 34 دقيقة

علم الولايات المتحدة مرفوع على سارية علم جديدة مثبتة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الخميس “إن الولايات المتحدة ستراجع جميع طلبات اللجوء التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن”، وذلك في أعقاب إطلاق رجل أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تريشيا ماكلولين في بيان “أوقفنا نظر جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى في انتظار إجراء المزيد من المراجعة لبروتوكولات الأمن والتدقيق”.

وأضافت “تعكف إدارة ترامب أيضا على مراجعة جميع حالات اللجوء التي أقرتها إدارة بايدن التي لم تُخضع حالات هؤلاء المتقدمين للتدقيق اللازم”.