لبنان | الراعي: عتب البابا ليس على الكنيسة بل على الدولة خاصة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 09:49 مساءً - منذ ساعة واحدة

أى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن في تركيا عدد كبير من الكنائس وأن البابا ليو الرابع عشر سيَدعو إلى وحدة الإيمان ووحدة الكنائس.

وأوضح في حديث للـ LBCI أنه لم يدع الى زيارة تركيا مع البابا، مشيرًا الى أن لا كتدرائية او ابرشية او رعايا للموارنة في تركيا.

ولفت الى أن البابا، خلال زيارته هذه، سيتطرّق الى موضوع المجزرة الأرمنية، من دون التعليق على كيفية طرحه، لأن الموضوع حساس جدًا.

أما في ما يتعلق بزيارة البابا ليو الى لبنان، فأكد الراعي أن البابا سيتحدث عن ميزة التعددية الدينية والثقافية في لبنان.

وقال: “عتب البابا ليس على الكنيسة اللبنانية بل على الدولة خاصة”، مضيفًا أن “الكنيسة تحافظ على التعددية ولذلك هي موجودة في كل المناطق”.

وفي موضوع المساعدات المدرسية التي تؤمنها الكنيسة في لبنان، فأكد الراعي أن الكنيسة تقوم بجهد كبير حتى تؤمن مساعدات للطلاب، قائلًا “إن البرهان أن الطلاب ما زالوا موجودين في مدارسنا والمدارس تسعى للحافظ على معلميها وطلابها وهي مضطرة لزيادة الاقساط”.

وشدد الراعي على أن كلام البابا حول السلام ليس بالمعنى السياسي، مشيرًا الى أن السلام واجب على كل انسان.

في السياق، تطرّق الراعي الى موضوع زيارة البابا للجنوب سائلًا “اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟”

وأوضح أن برنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة، مشيرًا الى أنه يمكن للبابا القيام بزيارات أخرى للبنان حيث يمكنه أن يزور الجنوب.

كما هنأ الشعب اللبناني بزيارة البابا سيكون لبنان حاضراً على كل وسائل الإعلام والعالم سينظر إليه.

وشدد على أنه على لبنان أن يكون على مستوى هذا الحدث.