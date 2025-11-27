لبنان | العماد رودولف هيكل: لا تخافوا على الجيش فهو قوي ومتماسك لأنه مؤمن بقضيته

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 09:49 مساءً - منذ ساعة واحدة

شارك قائد الجيش العماد رودولف هيكل، اليوم الخميس، في لقاء حواريّ نظّمته جامعة الروح القدس – الكسليك؛ حيث استهل كلامه بدعوة الطلاب إلى طرح ما يشاؤون من أسئلة، مؤكّدًا استعداده للإجابة عنها بكل شفافية. وأوضح أنّه اختار التحدث عن محطات أساسية مرّ بها في حياته كانت قد علّمته دروسًا مهمة، مشددًا على أهمية الوقت وضرورة استثماره.

وقال للطلاب: “عليكم اقتناص الفرصة، ووضع كل ما في قلوبكم، والاستمرار بلا يأس. لا تجعلوا عبارة حظي عاطل سببًا للتراجع”. وأضاف أنّ النجاح يبدأ بالصورة التي يرسمها كل فرد لنفسه، وأن “التواصل وفهم بعضنا البعض ركن أساسي في مسار النجاح”.

وأشار هيكل إلى أنّ الجيش “مجموعة من لبنان”، وأن رسالته حماية الوطن وهويته وشعبه وأرضه. وطمأن الطلاب قائلاً: “لا تخافوا على الجيش. فهو قوي ومتماسك لأنه مؤمن بقضيته، ومؤمن بأن لبنان لكل اللبنانيين، ومؤمن بواجبه في الدفاع عن كل مواطن”. ولفت إلى أن كل شخص يرى الوطن من زاويته، فيما يرى الجيش لبنان من كل الزوايا.

وأكد قائد الجيش أنّ شهداء المؤسسة العسكرية سقطوا “ليبقى لبنان واحدًا”، وأضاف: “أنا مؤمن بفضل عائلتي، وحين دخلت إلى عائلة أكبر هي الجيش اللبناني، وجدت دعمًا أكبر وأعمق”.