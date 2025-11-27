لبنان | مطلوب بعدّة مذكرات توقيف.. "الديك" بقبضة أمن الدولة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 09:49 مساءً - منذ 13 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بيان جاء فيه: “في إطار متابعتها المستمرة لظاهرة السلاح المتفلّت، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت مديرية بعلبك ـ الهرمل الإقليمية – قسم الإستعلام والتحقيق، بتاريخ 26/11/2025 في مدينة بعلبك، كلًّا من اللبنانيَّين (ع.ص.) الملقّب بـ”الديك” والمطلوب بعدّة مذكرات توقيف، و(م.ط.)”.

وأضاف البيان: “وقد ضبطت أسلحة حربية ومماشط وعتادًا عسكريًا وأجهزة لاسلكية”.

وختم بالقول: “أجري المقتضى القانوني بحقّهما بناءً لإشارة القضاء المختص”.