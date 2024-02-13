3 عادات خاطئة تدمر الكبد- توقف عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر أطباء من أن بعض العادات اليومية الشائعة، التي قد تبدو غير ضارة، يمكن أن تُلحق الضرر بالكبد على المدى الطويل، خاصة عند المبالغة فيها.

وأشا نتائج دراسات علمية أن الإكثار من تناول الفواكه، على الرغم من فوائدها الصحية، يُشكل خطرا على صحة الكبد، نظرا لمحتواها العالي من سكر الفركتوز، الذي يُسبب تراكم الدهون في الكبد، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية".

والأدوية من العوامل الأخرى التي تؤثر سلبا على صحة الكبد عند تناولها بصورة خاطئة، وتشمل مسكنات الألم، والمضادات الحيوية، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

بالإضافة إلى، يؤدي قلة النشاط البدني إلى تراكم الدهون في الكبد.

ولذلك، ينصح باتباع نمط حياة صحي، يشتمل على نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، واستخدام الأدوية بحذر، للحفاظ على صحة الكبد.

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