الامارات | نقص فيتامين «D» خطر على صحة القلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت بوابة الصحة «هيلبراكسيسنت» الألمانية إلى أن فيتامين (D) يُعدّ من الفيتامينات المهمة للعمليات الحيوية في الجسم، كما أن نقص هذا الفيتامين يشكل خطورة كبيرة على الحياة، خصوصاً صحة القلب. وأوصى الخبراء الألمان بإمداد الجسم بالكميات الكافية من فيتامين (D)، واتباع أسلوب حياة صحي، وتناول نظام غذائي متوازن، مع ممارسة الرياضة والانتباه للكوليسترول وضغط الدم.

وهناك العديد من الأطعمة التي يمكنها إمداد الجسم بفيتامين (D) لنمو العظام والعضلات، ويؤكد الأطباء أن المصدر الرئيس لحصول الجسم على الفيتامين هو أشعة الشمس، التي تسهم في حصول الجسم على 80-90% من احتياجاته من فيتامين (D)، ومن ضمن الأطعمة الغنية بفيتامين (D) الأسماك، خصوصاً الحمراء وثعبان البحر المدخن والبيض والمارجرين والفطر وكبد البقر والزبد. تجدر الإشارة إلى أن فيتامين (D) يشارك في عملية التمثيل الغذائي للعظام، ويضمن إمكانية معالجة الكالسيوم والفوسفور بشكل أفضل ونقلهما إلى العظام والأسنان، علاوة على أنه يشارك في تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم، ويقوي العظام ويعزز تكوين البروتين، الذي بدوره يحسّن نمو العضلات.

ويشير الخبراء إلى أن زيادة نسبة فيتامين (D) تشكل خطورة هي الأخرى عن طريق زيادة مستوى الكالسيوم في الدم، الذي يضرّ بصحة القلب، فضلاً عن أمراض الكلى وهشاشة العظام، ولكن لابد أن يتم تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي.