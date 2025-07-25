الامارات | نجم سينما أمريكي يفقد ذاكرته وينسى من هو.. فماذا تقول زوجته عن معاناتها معه ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض النجم العالمي بروس ويليس، أحد أعمدة السينما الأمريكية لعقود، معركة صامتة وشاقة ضد الخرف الجبهي الصدغي، وهو مرض نادر يؤثر على الشخصية والسلوك واللغة، ويصيب عادةً في سن أصغر من مرض ألزهايمر، حيث تسبب المرض في إصابته بفقدان الذاكرة ولم يعد يعرف شيئًا عن مسيرته الفنية أو حتى عائلته.

وحسب موقع "فاندوم وير" الأمريكي، فقد تم تشخيص بروس بـ"الحبسة الكلامية" في عام 2022، وتدهورت حالته بشكل تدريجي، حتى كشفت تقارير في يوليو 2025 عن فقدانه التام القدرة على التحدث والقراءة، بالإضافة إلى صعوبات في الحركة والمشي.

ورغم هذا التدهور المؤلم، فإن الوضع الصحي لـ"بروس" يوصف بأنه مستقر بحذر، وفقًا لأحدث المعلومات، وسط استمرار تدفق رسائل الدعم والحب من جميع أنحاء العالم.

مرض صامت وقاتل

وأكد الموقع الأمريكي أن مرض الخرف الجبهي الصدغي FTD، حسب المعهد الوطني للصحة (NIH)، يختلف عن ألزهايمر من حيث طبيعة التأثير المبكر على الشخصية واللغة، دون أن يطال الذاكرة في مراحله الأولى فقط، ويُعد هذا المرض غير قابل للشفاء لأنه من أندر أنواع الخرف، ما يجعل التوعية بمخاطره ضرورية.

ويُشار إلى أن حالة بروس ويليس المتدهورة قد حرمته من ممارسة أبسط وظائفه اليومية، وحولت نجم أفلام الحركة الذي طالما أسر قلوب الملايين، إلى شخص عاجز عن النطق أو قراءة الكلمات التي طالما حفظها في نصوص السينما.

وأكدت إيما هيمنج ويليس، زوجة النجم، أنها تواجه يوميًا تحديات هذا المرض كنقطة الارتكاز في رعاية زوجها. وبعيدًا عن السجاد الأحمر وعدسات الكاميرات، تتحمل إيما عبء الرعاية غير المتوقعة، وهي تستعد حاليًا لإصدار مذكراتها الشخصية "الرحلة غير المتوقعة" في سبتمبر المقبل، لتسرد من خلالها تفاصيل التجربة الإنسانية المؤلمة والمعقدة.

وفي منشور لها على إنستجرام بتاريخ 5 يوليو الجاري، عبرت "إيما" عن القلق الذي يراودها بشأن الظهور العلني للترويج للكتاب، مؤكدة أن تلك الخطوة تمثل عبئًا عاطفيًا كبيرًا عليها.

وفي مقابلة سابقة مع مجلة "تاون آند كانتري" في أكتوبر 2024، قالت إيما إن أول إشارات الخطر كانت تغييرًا طفيفًا في لغة بروس: "أقول دائمًا إن الخرف الجبهي الصدغي يهمس، لا يصرخ، تظهر أعراضه تدريجيًا وتخدع من حول المريض".

وتابعت: "من الصعب أن أحدد متى توقف بروس عن أن يكون هو، وبدأ المرض بالسيطرة عليه".

وأضاف الموقع أن ديمي مور، الزوجة السابقة لبروس ويليس ووالدة ثلاثة من أطفاله، ما زالت تقدم له الدعم وتقف بجانب العائلة.