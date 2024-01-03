وفيات وإصابات بحادث بمصنع تابع لشركة الكيميائية السعودية بالرياض

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، يوم الأربعاء 3 يناير 2024م، عن وقوع حادث في إحدى المفاعلات التابعة لأحد خطوط إنتاج أحد مصانعها التابعة “الشركة الكيميائية السعودية المحدودة” في عطشانه بمنطقة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الحادث وقع في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء 2 يناير 2024م، ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة أربعة أشخاص.

وأكدت الشركة أن التقييمات الأولية للأضرار الناتجة عن الحادث تقدر بمبلغ 10 ملايين ريال.

وأضافت الشركة أنها أخطرت الجهات ذات العلاقة، وجارٍ العمل على استكمال التحقيقات وإصلاح الأضرار وعودة تشغيل الخط المتضرر.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن وفقا لموقع العربية.