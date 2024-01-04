شكرا لقرائتكم خبر عن تجاعيد الابتسامة .. ما أسبابها وكيفية طرق العلاج والتخلص منها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تجاعيد الابتسامة ، التي تسمى أحيانًا خطوط الضحك ، هي أنواع من التجاعيد التي تظهر بشكل أساسي حول جوانب فمك. في بعض الأحيان يمكن أن تظهر خطوط الابتسامة حول عينيك. تكون ملحوظة أكثر عندما تبتسم.

مع تقدمك في العمر ، قد تكون هذه الأنواع من التجاعيد حتمية. ومع ذلك ، لديك العديد من الخيارات التي قد تساعد في التخلص منها.

ما هي خيارات العلاج المتاحة لتجاعيد الابتسامة؟

عندما يتعلق الأمر بتجاعيد الابتسامة أو مايعرف كذلك ب خطوط الابتسامة، هناك مجموعة متنوعة من خيارات العلاج المتاحة. سواء كنت تبحث عن خيارات جراحية أو إجراءات تجميلية أخرى ، فمن الأفضل التحدث مع طبيب أمراض جلدية (أخصائي بشرة) أو جراح تجميل على دراية وخبرة في علاج التجاعيد.

هناك أيضًا بعض الخيارات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ، على الرغم من أنها ليست دائمة. قد ترغب في مناقشة خيارات علاج التجاعيد التالية مع طبيبك:

مواد مالئة قابلة للحقن

تعد الفيلر القابلة للحقن من بين أفضل الخيارات للأشخاص الذين يتطلعون إلى التخلص من خطوط الابتسامة دون الخضوع لعملية جراحية. العديد منها مصنوع من حمض الهيالورونيك ويتم حقنها في الثنية التي تمتد من فمك إلى أنفك.

يمكن ملاحظة التأثيرات على الفور ، ولكن يمكنك أيضًا عكسها إذا لم تعجبك النتائج. بعض الأسماء التجارية الشائعة تشمل Juvéderm و Restylane. عادة ما تستمر النتائج عدة أشهر.

ومع ذلك ، يُعتقد أنه بعد الحقن المتكرر ، قد تُترك بعض الأنسجة المتندبة مما يؤدي إلى تأثير حشو دائم.

قد تقدم مواد مالئة أخرى مثل Radiesse ، وهو مصنوع من هيدروكسيباتيت الكالسيوم ، و Sculptra ، المصنوع من حمض بولي L-lactic ، نتائج دائمة ويمكن حقنها بشكل أعمق في أنسجة الوجه.

تدوم هذه الحشوات القابلة للحقن حوالي 6 إلى 12 شهرًا في المرة الواحدة. يمكن أن تحدث الآثار الجانبية مباشرة بعد الحقن الأولي وتشمل الصداع وردود الفعل الشبيهة بالحساسية. تقدر الجمعية الأمريكية لجراحة الجلد (ASDS) أن كل علاج يمكن أن يكلف ما يصل إلى 1000 دولار.

البوتوكس

سموم البوتولينوم (البوتوكس ، ديسبورت ، وزيومين) هي أيضًا مواد حشو قابلة للحقن ، على الرغم من أنها تعمل بشكل مختلف. يقوم طبيب الجلدية الخاص بك بحقن المادة بإبرة صغيرة في المنطقة المعنية.

تعمل المواد عن طريق إضعاف العضلات في منطقة معينة ، مما يجعل الخطوط والتجاعيد أكثر استرخاءً وأقل وضوحًا ، وتعمل بشكل جيد لخطوط الابتسامة حول العينين ، ولكنها ليست فعالة في علاج الخطوط حول جانبي الفم. يمكنك رؤية النتائج في غضون أيام قليلة من الحقن الأولي.

يمكن إجراء حقن البوتوكس بواسطة طبيب أمراض جلدية أو طبيب عيون أو جراح تجميل. وقت التعافي قصير نسبيًا ، ويجب أن تكون قادرًا على استئناف أنشطتك المعتادة (بما في ذلك التمرين) بعد 24 ساعة. تشمل بعض الآثار الجانبية الشائعة الصداع أو الاحمرار أو تغير اللون أو التهيج في موقع الحقن.

تستمر حقن البوتوكس لمدة 3 أشهر تقريبًا. للحفاظ على النتائج المرجوة ، ستحتاج إلى تحديد مواعيد مع طبيبك للحصول على علاجات إضافية.

تعتمد التكلفة على عدد الوحدات التي يستخدمها طبيبك ، ولكن يمكن أن تصل إلى مئات الدولارات لكل علاج. قارن بين التكاليف والاستخدامات والآثار الجانبية للبوتوكس والمواد المالئة .

جراحة

قد تكون الجراحة خيارًا إذا كنت تريد نتائج أكثر أهمية تدوم لفترة أطول. شد الوجه (استئصال تجاعيد الوجه) هو الحل الأكثر شمولاً ودائمًا لخطوط الابتسامة. يمكن أن يعالج هذا الخطوط حول فمك وعينيك في إجراء واحد. قد يوصي جراح التجميل بإجراء جراحة شد الوجه.

وفقًا للجمعية الأمريكية لجراحي التجميل ، كان متوسط ​​تكلفة شد الوجه في عام 2016 هو 7،048 دولارًا . بصرف النظر عن كونها من بين الخيارات الأكثر تكلفة ، فإن شد الوجه يستغرق أيضًا وقتًا أطول للشفاء ، بإجمالي 3 أشهر في المتوسط.

الخطر الأكبر المرتبط بعملية شد الوجه هو العدوى. تشمل الآثار الجانبية النادرة التندب والألم وتلف الأعصاب.

علاجات الليزر

تشير العلاجات بالليزر إلى نوع من تقنيات تقشير الجلد التي تزيل الطبقة العليا من خلايا الجلد. يهدف الإجراء إلى تقليل البقع الجلدية والتجاعيد من خلال الكشف عن الطبقة السفلية من الجلد الجديد.

التورم والألم من الآثار الجانبية الشائعة ، ولكنها تهدأ بعد بضعة أيام. من الممكن أيضًا حدوث ندبات وعدوى.

وفقًا لـ ASDS ، فإن وقت الاسترداد هو من 1 إلى 3 أسابيع. ستحتاج على الأرجح إلى علاج آخر في غضون بضعة أشهر ، ويمكن أن تتراوح التكلفة بين 1750 دولارًا و 2300 دولارًا لكل علاج.

العلاج التعريفي بالكولاجين

يهدف العلاج التحريضي للكولاجين (ويسمى أيضًا الوخز بالإبر الدقيقة أو الوخز بالإبر الجلدية) إلى زيادة إنتاج الكولاجين الطبيعي في بشرتك.

مع تقدمك في العمر ، تفقد بشرتك الكولاجين وبالتالي تفقد مرونتها ، لذا فإن الفكرة وراء الوخز بالإبر هي أن المزيد من الكولاجين يمكن أن يملأ التجاعيد ، مثل خطوط الابتسامة. بالنسبة لهذا الإجراء ، سيستخدم طبيبك أسطوانة بها إبر صغيرة ، مثل Eclipse Micropen.

تقول جمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، أن نتائج الوخز بالإبر تدريجية ، مع توقع النتائج الكاملة في غضون 9 أشهر. أثناء شفاء جلدك ، قد ترى بعض الكدمات والاحمرار أو تغير اللون. يحتاج معظم الناس إلى ثلاثة إلى ستة علاجات إجمالية.

كريمات بدون وصفة طبية

تقدم كريمات OTC خيارات علاج التجاعيد أكثر بأسعار معقولة. يعتبر الريتينول أحد أكثر المكونات التي تمت دراستها بسبب قدرته المزعومة على تكسير الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور التجاعيد.

واحددراسة 2007مصدر موثوقأبلغت عن نتائج مهمة في المرضى الذين يعانون من الخطوط الدقيقة والتجاعيد الذين استخدموا علاجات الريتينول بنسبة 0.4 في المائة. استخدم المشاركون غسول الريتينول ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 6 أشهر.

يستخدم فيتامين سي والببتيدات وأحماض الهيدروكسي أيضًا لعلاج التجاعيد. عيب الكريمات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية أنها قد تستغرق شهورًا حتى تعمل ، ولن تحصل على نتائج دائمة. يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الاحمرار أو تغير اللون والطفح الجلدي والحرق.

العلاج بالضوء المنزلي

بصرف النظر عن الكريمات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، هناك أيضًا مجموعات خفيفة متوفرة في السوق يمكنك استخدامها في المنزل لخطوط الابتسامة. أحد هذه المنتجات هو SpectraLite Eye Care Pro ، وهو جهاز معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يستخدم مصابيح LED لزيادة الكولاجين حول منطقة العين.

يمكن استخدام المنتج كل يوم لمدة 3 دقائق في كل مرة. على الرغم من عدم وجود آثار جانبية مُبلغ عنها ، فإن فعالية مجموعات الإضاءة المنزلية أمر مشكوك فيه.

كيف يمكنني منع خطوط الابتسامة؟

قد يتم منع بعض أسباب خطوط الضحك من خلال عادات نمط الحياة الصحية كشخص بالغ. على سبيل المثال ، يمكنك وضع واقي من الشمس كل يوم لمنع التجاعيد المرتبطة بأضرار أشعة الشمس.

إن الحفاظ على رطوبة بشرتك يقطع شوطًا طويلاً ، سواء كان لديك بالفعل خطوط ابتسامة أم لا. تأكد من شرب الكثير من الماء كل يوم ، وتجنب شرب الكثير من الكافيين أو الكحول – كلاهما له آثار مدرة للبول.

اغسلي وجهك مرة أو مرتين في اليوم واتبعي ذلك باستخدام مرطب مخصص لنوع بشرتك. تحقق من هذه النصائح التي قد تحول روتين الجمال المؤيد للشيخوخة .

يمكن أن يساعد التمرين والنظام الغذائي النباتي أيضًا في الحفاظ على صحة بشرتك.

إذا كنت بحاجة إلى سبب آخر للإقلاع عن التدخين ، فاعلم أن التخلص من هذه العادة الآن يمكن أن يساعد في منع التجاعيد المستقبلية ، بما في ذلك خطوط الابتسام. إذا كنت تواجه صعوبة في الإقلاع عن التدخين ، فقد تساعدك هذه التطبيقات .

الوجبات الجاهزة

تجاعيد الابتسامة هي جزء طبيعي من عملية الشيخوخة. مع تقدمك في العمر ، يمكن أن تتعمق أو تتكاثر أي خطوط أو تجاعيد لديك. لا يزال ، هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل هذه العملية.

خيارات العلاج لخطوط الضحك كثيرة. تحدث مع طبيبك حول الخيارات الأفضل بالنسبة لك بناءً على احتياجاتك الخاصة. الجراحة خيار ، لكنها ليست ضرورية دائمًا.

قد تتمكن من منع خطوط الابتسامة من التفاقم مع تقدمك في العمر. الحفاظ على رطوبة بشرتك والعناية بصحتك العامة يقطع شوطًا طويلاً.