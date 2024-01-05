شكرا لقرائتكم خالد بن سعود يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - زار الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، مساء اليوم، الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في منزله بمدينة تبوك.

ورحب الشيخ الخريصي بنائب أمير منطقة تبوك مقدمًا التهنئة له على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبًا لأمير منطقة تبوك، داعيًا المولى القدير بالتوفيق والسداد فيما كلّف به من مهام.

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كما أعرب عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة تبوك على هذه الزيارة الكريمة والتي تجسد التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن.