شكرا لمتابعة خبر عن مستشار قانوني يوضح هل محادثة الزوج يمكن أن تكون دليل للمرأة لاستخدامها ضده .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المستشار القانوني فايز العاسمي، هل محادثة الزوج يمكن أن تكون دليل للمرأة تستخدمها ضد زوجها أم لا .

وقال العاسمي خلال ظهوره في مقطع فيديو :” إذا صورت المرأة المحادثة لتستخدمها ضد زوجها يعد مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية .”

وأفاد بأن أحد مواد النظام أكدت أن هذا الإجراء يعتبر اعتداء على حرمة الحياة الخاصة وبها غرامة وسجن .

وأشار إلى أن المدعي أو المدعية يستطيع تقديم الدليل الذي حصل عليه بطريقة مخالفة، ولكن للقاضي حرية تقدير قيمة الدليل .

وحذر العاسمي من أن الخصم من الممكن أن يستخدم الدليل في رفع دعوى ضد المدعي بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة .

وجاء توضيح العاسمي ردًا على سؤال امرأة حول إمكانية استخدام محادثة الزوج كدليل ضده .