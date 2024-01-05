تراند اليوم : "كان مزرعة للأميرة مضاوي".. شاهد: "بن سيار" يروي قصة بداية حي العليا بالرياض وسعر أول متر تم بيعه لمؤسسة بدر!

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال مساعد بن سيار، خلال مقطع فيديو متداول عبر منصة "تيك توك"، عن أول صفقة تجارية في حي العليا بالرياض.

مؤسسة بدر

وقال "بن سيار" إن حي العليا كان مزرعة للأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز، وراء "الإنتركونتننتال"، وكانت أول بيع للأميرة باعت 200 ألف متر لأصحاب مؤسسة "بدر"، "حمد بن سعيدان، وعبد الله الراشد ،ومحمد بن جماز"وكان المتر بـ 3 ريال.

صفقة تجارية

وأضاف: "لمدة سنة حاولوا أصحاب مؤسسة بدر، أن يبيعوا ولكن لم يستطيعوا بيع الأرض ولم يأتي أحد لشرائها، وقالوا ما نقدر نسدد، جاء والدي وكلم الأميرة قال لها سجلي القيمة على حسابي خلي الجماعة يبيعون"، موضحًا أن هذه أول صفقة تجارية في العليا.

تجار جدة

وأردف: "حمدان البلوي وعمر بقشان ومحمد العمودي هؤلاء تجار جدة كانوا عاديين، ويوم دخل والدي معهم، تحركت جدة واشتروا في ينبع والطائف وفي مكة، معلقًا :"الرجل مبروك وين ما يروح".

القهوجي والسواق

وعن الطريقة الوحيدة التي يتبعها والده في البيع والشراء، علق: "لما يبيع ويشتري والمجلس مليان القهوجي والسواق والتاجر يقول أي واحد تعال اكتب أسمائهم ووزعوا من الشنطة كاش لكل واحد 10 آلاف و 5 آلاف على حسب الموجود في عملية البيع"، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة تجعل البيعة والأرض تتبارك.