تراند اليوم : شاهد: أحلام تغني لأول مرة "تقوى الهجر" مع خالد عبد الرحمن في دويتو.. ومغردون: "تسلطنتي يا أحلام صوتك جبار"

صحيفة الخليج 365: استضافت المطربة الإماراتية "أحلام"، الفنان خالد عبدالرحمن، في برنامج "أحلام ألف ليلة وليلة"، المذاع على فضائية "أبو ظبي".

تقوى الهجر

وفاجأت "أحلام" جميع الحضور والمشاهدين في حلقة ليلة رأس السنة، بأداء أغنية "تقوى الهجر"، حيث قامت بغنائها مع الفنان خالد عبد الرحمن، في ليلة طربية يوم السبت الماضي.

إشادة واسعة

وعقب بث الحلقة، حظي الأداء الذي ظهرت به الفنانة أحلام بإشادة واسعة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

إعجاب وإبداع

كما حاز أداء الفنانة الإماراتية على إعجاب الكثيرين، وأجمعوا على أنها استطاعت أن تؤدي الأغنية بتمكن وإبداع.

إحساس مميز

وقال مستخدم عبر منصة "إكس": كعاشق لخالد بالمقام الأول، أقول كبير يابو نايف لكن استغربت أداء الفنانة الأنيقة أحلام لأغنية "تقوى الهجر" وإحساسها كان جدا جميل ومميز كنت أقول أغاني خالد لخالد ولكن اليوم اقتنعت أن أحلام فنانة كبيرة".

بينما علق مستخدم آخر: "سمعت أغنية تقوى الهجر بصوت أحلام وتمنيت الأغنية لها".

وعند نهاية الأغنية، صفق الفنان "خالد عبد الرحمن" لها وردد، قائلًا: "أحسنت أحسنت".