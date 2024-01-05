تراند اليوم : بالفيديو.. تركي آل الشيخ: لو زار دبي 100 مليون سائح.. أحلى شيء على قلبي

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صحيفة الخليج 365: قال مستشار هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، إن الرياض مكملة لدبي والدوحة وليست منافسة لهما.
وأضاف آل الشيخ خلال مقابلته مع الإعلامي عمار تقي: أن الموضوع مثل أوروبا، مثلما تأخذ تذكرتك وتذهب فرنسا ثم ركبت سيارتك فقد تذهب لسويسرا أو لندن أو إسبانيا وربما إيطاليا.
وتابع: المفروض "الخليج" منطقة واحدة، قائلا: لو زار دبي 100 مليون سائح فهذا أحلى شيء على قلبي فلو زار الرياض 500 ألف هذا يعد مكسب لي.
وأردف: نجاحي نجاحك والعكس صحيح مكملين لبعض طيرانا مطاراتنا موانينا وقلوبنا على بعض ومالنا على بعض.