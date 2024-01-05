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تراند اليوم : بالفيديو.. تركي آل الشيخ: لو زار دبي 100 مليون سائح.. أحلى شيء على قلبي

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صحيفة الخليج 365: قال مستشار هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، إن الرياض مكملة لدبي والدوحة وليست منافسة لهما.

وأضاف آل الشيخ خلال مقابلته مع الإعلامي عمار تقي: أن الموضوع مثل أوروبا، مثلما تأخذ تذكرتك وتذهب فرنسا ثم ركبت سيارتك فقد تذهب لسويسرا أو لندن أو إسبانيا وربما إيطاليا.

وتابع: المفروض "الخليج" منطقة واحدة، قائلا: لو زار دبي 100 مليون سائح فهذا أحلى شيء على قلبي فلو زار الرياض 500 ألف هذا يعد مكسب لي.

وأردف: نجاحي نجاحك والعكس صحيح مكملين لبعض طيرانا مطاراتنا موانينا وقلوبنا على بعض ومالنا على بعض.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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