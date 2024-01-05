شكرا لقرائتكم خبر عن لا للإحراج بعد الآن .. خطوات بسيطة وفعالة تخلصك من رائحة العرق الكريهة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعانى عدد كبير من الناس من رائحة العرق الكريهة فى فصل الصيف ولايعرفوا كيفية التخلص منها بشكل صحيح يمنع ظهورها نهائيا .

أولاً:

النظافة الشخصية :

أهم طريقة للقضاء على رائحة العرق الكريهة هى النظافة الشخصية لأنها تزيل العرق ويتم التخلص من بعض البكتيريا الموجودة على الجلد ، فالعرق في حد ذاته بدون رائحة ولكن عندما تختلط البكتيريا الموجودة على الجسم مع العرق فتنتج تلك الرائحة المقذذة.

ثانياً:

الصابون المضاد للبكتيريا:

يعمل الصابون المضاد للبكتيريا على التخلص من رائحة العرق الكريهة من خلال منع البكتيريا من التكاثر .

ثالثاً:

التجفيف جيدا :

تجفيف مناطق التعرق خاصة تحت الإبطين بعد الاستحمام لأنه يصعب على البكتيريا النمو في المناطق الجافة وبالتالى لن تتكون الرائحة الكريهة للعرق.

رابعاً:

مزيلات العرق:

من أهم الطرق التى تساعد فى منع ظهور رائحة العرق الكريهة هي استخدام مزيلات العرق بعد الاستحمام وتجفيف البشرة ويجب أن تستخدمه مرتين في اليوم وإذا استمرت معاناتك فيجب استشارة الطبيب ليصف مزيل عرق طبى مناسب.

خامساً:

نظافة الملابس:

يساعد تغيير الملابس كثيرا على التغلب على رائحة العرق الكريهة وتقليل حدتها

سادساً:

أطعمة تزيد العرق:

بعض الأطعمة والمشروبات تتسبب في زيادة رائحة العرق الكريهة ومنها الفلفل الحار والأطعمة الغنية بالتوابل والمشروبات المحتوية على الكافيين أو الكحول، بل وأحيانا يحمل العرق رائحة بعض الأطعمة مثل البصل أو الثوم.