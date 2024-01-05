تراند اليوم : ما هو الحكم الشرعي لاستخدام التطبيقات الإلكترونية فى الزواج؟.. دار الإفتاء المصرية تُجيب!

صحيفة الخليج 365: أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، مدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، حكم استخدام التطبيقات الإلكترونية فى الزواج.

وقال عمرو الورداني خلال حلقة في برنامج "مع الناس": "هناك مدرستان..السادة الشافعية تقول إنها وسيلة مشروعة لكن فى نفس الوقت ينظرون إلى أن استخدام هذه الوسيلة مسؤولية المستخدم".

وأضاف: "المدرسة الثانية، وهى السادة المالكية، تقول إن الأمر يتعلق في ما تؤديه هذه التطبيقات الإلكترونية فى الزواج".

وأشار الورداني إلى أن دار الافتاء تنظر إلى التطبيقات على أنها وسيلة للتعارف، لكنها تستخدم فيما لا تؤدي الغرض الذى أسست من أجله.