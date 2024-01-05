تراند اليوم : تفسد في اليوم التالي.. الكشف عن 5 أطعمة ينبغي تناولها بعد تحضيرها مباشرة لتجنب الإصابة بالمرض!

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء سلامة الأغذية لموقع "ديلي ميل"، عن 5 أطعمة تبدأ في الفساد بعد يوم أو يومين فقط، حتى لو تم طهيها ويلزم استهلاكها بسرعة.

وفيما يلي خمسة أطعمة يمكن أن تسبب ضررا جسيما إذا لم تأكلها خلال يوم واحد من إعدادها.

البيض المسلوق

لا تقشر البيض المسلوق إذا كنت تريد أن يستمر لمدة أطول من 24 ساعة.

ووفقا لإدارة الزراعة الأمريكية (USDA)، يعمل قشر البيض كطبقة واقية لدرء البكتيريا. وبمجرد إزالة هذه الطبقة، يمكن للبكتيريا أن تدخل بسرعة إلى مسام البيضة وتلوثها.

وثبت أن الليستيريا تغزو البيض المسلوق المقشر، وتسبب البكتيريا عدوى الليستريات. وتشمل الأطعمة الشائعة الأخرى المرتبطة بها: الحليب غير المبستر والأجبان الطرية والخضروات ومنتجات اللحوم.

وتبدأ الأعراض عادة بعد مرور أسبوع إلى أربعة أسابيع من التعرض، وتشمل الصداع وآلام العضلات والحمى.

اللحم المفروم

تحذر USDA من أن اللحم المفروم يستمر يوما واحدا فقط - يومين كحد أقصى - في البراد قبل أن يفسد.

وقالت بريجمان إن المستوى العالي من الرطوبة يزيد من احتمالية جذب البكتيريا بمجرد أن يبرد. ويمكن خلط البكتيريا الموجودة على سطح اللحوم النيئة والمفرومة والنقانق في المنتج في أثناء عملية الطحن.

الشمام

قال الدكتور دارين ديتويلر، خبير سلامة الأغذية في جامعة نورث إيسترن في بوسطن، والمستشار السابق لسلامة الأغذية في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "لا ينبغي أبدا حفظ الشمام لمدة يوم إضافي في البرّاد لأن مسببات الأمراض مثل السالمونيلا والليستيريا تنمو بسرعة. يجب أن يؤكل الشمام بمجرد تقطيعه. ولا تشتري أبدا شماما مقطعا مسبقا".

الدجاج النيئ

إذا اشتريت دجاجا ونسيت أمره لبضعة أيام، فمن المحتمل أنه أصبح فاسدا بالفعل.

ووفقا لـUSDA، لا يمكن حفظ الدجاج النيئ في البراد إلا لمدة يوم أو يومين قبل أن يفسد. وحتى بعد طهيه، توصي الوكالة بالتخلص منه بعد أربعة أيام.

وتتعرض الدواجن بشكل خاص للسالمونيلا لأنها أقل كثافة من اللحوم الحمراء مثل لحم البقر، ما يسهل دخول البكتيريا إلى الداخل.

الأرز المطبوخ

على الرغم من أنه يستمر لعدة أشهر على الرف، إلا أن الأرز المطبوخ لديه يوم واحد فقط في البراد قبل أن يفسد. وذلك لأنه عرضة للبكتيريا المسببة للجراثيم Bacillus cereus، والتي توجد عادة في الأطعمة النيئة وغير المصنعة مثل البطاطس والبازلاء والفاصوليا وبعض التوابل.

وقالت بريجمان: "الطهي لا يقتل الجراثيم، لذلك إذا تركت الأرز أو المعكرونة المطبوخة في درجة حرارة الغرفة، يمكن أن تتكاثر الجراثيم بسرعة وتنتج كمية كبيرة من السموم".