انت الان تتابع ضعف السمع والإصابة بالخرف.. دراسة ألمانية تكشف نتائج غير متوقعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منذ فترة طويلة يجري الأطباء النقاش حول علاقة ضعف السمع بارتفاع خطر الإصابة بالخرف.

لكن دراسة حديثة شملت بيانات أكثر من نصف مليون مشارك من ألمانيا دعمت هذا الادعاء وكشفت عن نتائج غير متوقعة. فما الذي توصلت له بالتفصيل؟

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" قام فريق من الباحثين بفحص بيانات أكثر من 570 ألف شخص لا يعانون من الخرف، وكان آنذاك عمرهم 50 عاماً على الأقل، وخلال فترة المراقبة التي امتدت لعشر سنوات، أصيب حوالي 23 ألف شخص بالخرف. فكيف حدث ذلك؟

ارتبط انخفاض القدرة على السمع بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة سبعة بالمائة. لكن في حالة الفقدان الشديد للسمع في الأذن، فإن الخطر يزيد بنسبة 13بالمائة، ولكن في الأذن الأفضل قدرة على السمع قد يزيد الخطر بنسبة 20 بالمائة.

يوضح الباحثون المشرفون على الدراسة أن الأذن الأفضل قدرة على السمع، لها أهمية في الحياة الاجتماعية والتعامل مع المواقف التي تتطلب جهداً معرفياً. وتظهر الدراسة أيضاً أن فقدان السمع الخفيف لا يؤثر على خطر الإصابة بالخرف.

ضعف السمع يزيد الإصابة بالخرف

وفحص فريق البحث أيضاً ما إذا كانت الأجهزة المساعدة على السمع تؤثر على خطر الإصابة بالخرف. والنتيجة جاءت إيجابية! يكون خطر الإصابة بالخرف أكبر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف والذين لا يرتدون المعينات السمعية مقارنةً بأولئك الذين يستخدمونها.

ويتفق الخبراء على أن الأجهزة المعينة على السمع يمكن أن تمنع أو على الأقل تبطئ ظهور الخرف وتطوره. وصنفت لجنة "لانسيت" للوقاية من الخرف فقدان السمع باعتباره أهم عامل خطر للإصابة بالخرف!

ارتداء سماعات الأذن يخفض الإصابة بالخرف