شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي نفسي لـ"اليوم": الإجازة فرصة ذهبية لبناء الثقة بين الآباء والأبناء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأخصائي النفسي والمدير التنفيذي لمجموعة "أصدقاء تعزيز الصحة النفسية"، فيصل العجيان، أن إجازة منتصف العام الدراسي ”الإجازة المطولة“ فرصة ذهبية للأسر لتعزيز الروابط الأسرية وبناء جسور الثقة بين الآباء والأبناء، وخصوصًا الآباء المشغولين الذين لا يجدون الوقت الكافي لقضاء الوقت مع أسرهم.

وقال العجيان لـ”اليوم“، إن الإجازة المطولة هي فرصة رائعة للآباء لقضاء وقت ممتع مع أطفالهم، والتعرف على اهتماماتهم ورغباتهم، وبناء علاقة قوية معهم، مشددًا على أهمية التخطيط الجيد لاستغلال هذه الإجازة، وتحديد الأهداف والنشاطات التي ترغب الأسرة في تحقيقها، مع مراعاة رغبات جميع أفراد الأسرة.

وشدد على أهمية التشجيع المستمر والمشاركة الفعَّالة في النشاطات المختلفة لتعزيز الروح العائلية وتعزيز العلاقات الأسرية.

ونصح بعدم قطع الدراسة تمامًا خلال فترة الإجازة المطلولة، حيث يمكن للأطفال والشباب الاستمرار في القراءة والممارسة البسيطة لبعض المفاهيم الأساسية في المواد الدراسية، لافتًا إلى أن الاستمرار في الدراسة خلال الإجازة يساعد على الحفاظ على المهارات المكتسبة خلال العام الدراسي، ويمنع حدوث تراجع في التحصيل الدراسي.

وعن خطط الإجازة وكيفية استثمارها لتعزيز الصحة النفسية للآباء والأبناء كان لـ"اليوم" هذا الحوار مع الأخصائي النفسي العجيان..

ما هي الطرق المثلى لتعامل الوالدين مع أبنائهم خلال فترة الإجازة المدرسية؟ وكيف يمكن استثمار هذه الفترة بشكل فعّال؟

لتعزيز تجربة الأطفال والشباب في فترة الإجازة المدرسية، يجب على الوالدين أن ينظما جدولًا مناسبًا للأنشطة والتفاعلات العائلية.

الأخصائي النفسي والمدير التنفيذي لمجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية فيصل العجيان

يمكن للوالدين تخصيص وقت للقراءة المشتركة، واللعب في الهواء الطلق، وممارسة الأنشطة الإبداعية مثل الرسم والحرف اليدوية، كما يمكنهم توجيه الأبناء للمشاركة في دورات أو نشاطات اجتماعية، مثل المخيمات التعليمية أو النوادي الرياضية. لهذه الفترة تأثير إيجابي على النمو الشخصي والتطور العقلي للأطفال والشباب.

ما هي أفضل الطرق لتحفيز الأطفال على الاهتمام بالتعلم وتطوير رغبتهم في استكشاف المواد الدراسية؟

تحفيز الأطفال على الاهتمام بالتعلم يعتبر أمرًا مهمًا لتعزيز تجربتهم التعليمية. هناك عدة طرق يمكن للأهل اتباعها لتحقيق ذلك.

أولاً: يجب الاهتمام بتوفير محتوى تعليمي شيق ومناسب لعمر الطفل، بحيث يكون مثيرًا للاهتمام وملائمًا لاهتماماتهم الشخصية.

ثانيًا: يمكن للأهل استخدام أساليب تعليمية تفاعلية ومبتكرة، مثل الألعاب التعليمية والأنشطة العملية، لجعل عملية التعلم ممتعة وشيقة، يمكن أيضًا استخدام التكنولوجيا في التعليم، مثل تطبيقات الهواتف المحمولة أو البرامج التعليمية التفاعلية، لتجديد الاهتمام والتشويق.

ثالثًا: يجب تشجيع الأهل على إبراز أهمية التعلم وتطوير المهارات الجديدة في حياة الأطفال، ويمكنهم مشاركة قصص نجاح لأشخاص قد حققوا أهدافهم من خلال التعلم، وتوضيح كيف يمكن للمعرفة والمهارات أن تفتح الأبواب وتوفر فرصًا للنجاح.

رابعًا: يمكن للأهل توفير بيئة داعمة للتعلم في المنزل، مثل إنشاء مكتبة صغيرة تحتوي على كتب متنوعة وملهمة، وتوفير وقت للقراءة المشتركة في العائلة، ويمكن أيضًا تشجيع الأطفال على الاستكشاف الذاتي والتعلم الخارجي، مثل زيارة المتاحف أو المشاركة في ورش العمل والأنشطة الثقافية.

بناء تواصل فعّال

كيف يمكن للوالدين تعزيز التواصل الفعال مع أبنائهم خلال فترة الإجازة المدرسية؟

يمكن للوالدين تعزيز التواصل الفعّال مع أبنائهما خلال فترة الإجازة المدرسية من خلال القيام بالأمور التالية:

إيجاد وقت للحديث والمناقشة مع أبنائهم بشكل منتظم.

الاستماع باهتمام إلى ما يقوله أبناؤهم دون مقاطعتهم أو الحكم عليهم.

طرح الأسئلة المفتوحة لتحفيز أبنائهم على التعبير عن أنفسهم.

التعبير عن المشاعر والأفكار بشكل واضح وصريح. احترام آراء أبنائهم وأفكارهم.

من المهم أيضًا تشجيع الأبناء على تحقيق أهدافهم الشخصية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

ويمكن للوالدين تقديم الدعم والمساندة في تحقيق أحلامهم وتطوير مهاراتهم.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الوالدين تعزيز التحفيز الإيجابي وتقديم المكافآت للأطفال والشباب عند تحقيقهم أهدافهم أو تطوير سلوك إيجابي.

ويمكن أن تكون هذه المكافآت بسيطة مثل الثناء والتشجيع أو أن تكون مكافآت مادية محددة. مشيرا إلى ان الاجازة تعتبر فرصة للوالدين يجب استغلالها في الجلوس مع الأبناء، والاستماع إليهم والتعرف على رغباتهم، والتفكير في كيفية العمل على بناء جسور الثقة وزيادة ثقتهم في أنفسهم.

وأخيرًا، يجب على الوالدين أن يكوناا قدوة حسنة لأبنائهما في فترة الإجازة المدرسية، يجب عليهم أن يعكسا السلوك الذي يودان رؤيته في أبنائهما، مثل الالتزام بالقراءة والتعلم المستمر، والمشاركة النشطة في الأنشطة العائلية، والاهتمام بالصحة الجسدية والعقلية. بتوفير البيئة والدعم المناسبين، يمكن للوالدين أن يجعلاا فترة الإجازة المدرسية فترة مليئة بالتعلم والمرح والتطور لأبنائهما. وهي فرصة ذهبية للأسر لتعزيز الروابط الأسرية وبناء جسور الثقة بين الآباء والأبناء، وخصوصاً الآباء المشغولين الذين لا يجدون الوقت الكافي لقضاء الوقت مع أسرهم.

مخاطر الإجازة

ما هي المخاطر المحتملة على الأبناء والبنات خلال فترة الإجازة المدرسية؟ وكيف يمكن للوالدين التعامل معها؟

ينبغي للوالدين أن يكونا على دراية ببعض المخاطر التي قد تواجه أبناءهم خلال فترة الإجازة المدرسية، من أبرز تلك المخاطر هو زيادة استخدام الأطفال للتكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية، والتي يمكن أن تؤثر على نمط حياتهم الصحي والاجتماعي.

لذا، يجب على الوالدين تحديد حدود واضحة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية وتوجيه أبنائهم نحو الأنشطة البناءة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الوالدين على علم بالمخاطر الأمنية على الإنترنت وأن يعلموا أبناءهم بكيفية الحفاظ على خصوصيتهم والتصرف بحذر عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ما هي الفوائد التي يمكن الاستفادة منها خلال فترة الإجازة المدرسية؟ وكيف يمكن للوالدين تعزيز هذه الفوائد؟

فترة الإجازة المدرسية توفر فرصًا عديدة للتعلم والنمو الشخصي. ويمكن للأطفال والشباب استكشاف اهتماماتهم ومواهبهم من خلال المشاركة في دورات تعليمية أو ورش عمل. يمكن أيضًا للوالدين تشجيع القراءة وتوفير الكتب المناسبة لأبنائهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوالدين تحفيز أبنائهم على اكتشاف أنشطة جديدة وتوسيع آفاقهم من خلال الرحلات العائلية وزيارة المتاحف والحدائق والمعارض.

هل ينبغي على الأطفال والشباب قطع عن الدراسة تمامًا خلال فترة الإجازة المدرسية؟ وهل يجب أن يمارسوا الواجبات اليومية؟

لا ينصح بقطع تام عن الدراسة خلال فترة الإجازة المدرسية، يمكن للأطفال والشباب الاستمرار في القراءة والممارسة البسيطة لبعض المفاهيم الأساسية في المواد الدراسية.

يمكن أن يساعد التحفيز والتشجيع من قبل الوالدين على المحافظة على روتين يومي صغير يتضمن القراءة أو الحلول البسيطة للمسائل الرياضية. ومع ذلك، يجب أن يتم استغلال فترة الإجازة أيضًا للراحة والاسترخاء، حيث يحتاج الأطفال والشباب إلى وقت للاستجمام واستعادة طاقتهم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

أنشطة إيجابية وتعليمية

ما هي الأنشطة الإيجابية التي يمكن للعائلات القيام بها خلال هذه الإجازة؟

يمكن للعائلات تحديد نشاطات مشتركة تجمع أفرادها وتعزز التواصل بينهم، مثل ممارسة الرياضة معًا أو الاستمتاع بالفنون مثل الرسم أو الموسيقى. أيضًا، يمكن استغلال هذه الفترة لتعزيز مهارات الطهي والاستمتاع بتحضير وجبات لذيذة معًا.

هل هناك نشاطات تعليمية يمكن للعائلات القيام بها خلال هذه الفترة؟

بالتأكيد، يمكن تنظيم نشاطات تعليمية مثل دورات عبر الإنترنت أو ورش العمل التي تعزز المهارات الشخصية والاجتماعية. يمكن للأسرة استغلال وقت الفراغ بشكل فعَّال من خلال تعلم شيء جديد وتطوير أنفسهم.

استغلال هذه الإجازة بشكل إيجابي يعزز الروح العائلية ويعمق التواصل بين أفراد الأسرة. يسمح لهم بقضاء وقت ممتعًا وخلق ذكريات قيمة. كما يعزز التفاهم والتعاون بين أفراد الأسرة ويساهم في بناء روابط قوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لهذه الفترة تأثير إيجابي على النمو الشخصي والتطور العقلي للأطفال والشباب.

هل لديك أي نصيحة للعائلات حول كيفية استغلال إجازة منتصف العام الدراسي بشكل فعَّال؟

أنصح العائلات بتخطيط جيد للفترة وتحديد الأهداف والأنشطة التي يرغبون في تحقيقها. يمكنهم إنشاء جدول زمني يضم الأنشطة المختلفة وتوزيع الوقت بين الاستراحة والترفيه والتعلم. كما يُنصح بالتشجيع المستمر والمشاركة الفعَّالة في النشاطات المختلفة لتعزيز الروح العائلية وتعزيز العلاقات الأسرية.