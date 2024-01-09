1640 منشأة خالفت 18 ترخيصا لإدارة النفايات

يشترط المركز الوطني لإدارة النفايات من أجل الحصول على رخصة أو تصريح لممارسة النشاط أن يكون مقدم الطلب شركة مسجلة في المملكة، وأن تتمتع الشركة أو الشريك الإستراتيجي فيها بكفاءة فنية مناسبة لنشاط الرخصة، بالإضافة إلى ألّا تكون هناك أي صورة من صور تعارض المصالح وفقا لتقدير المركز، وعلى مقدم الطلب الحصول على الرخص والموافقات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة، فضلا على أن يستوفي طلبه جميع ااشتراطات والمعايير التي تحددها شروط الترخيص التي يضعها المركز.

بينما نفذ المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) 6512 جولة تفتيشية على منشآت تخضع لـ18 ترخيصا، وجرى ضبط 1640 منشأة مخالفةمنها خلال 2023. وتضمنت تلك الجولات مراقبة أنشطة قطاع إدارة النفايات، للتأكد من التزامها بمتطلبات نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/3» في 5 / 1 / 1443، ولائحته التنفيذية، ما يضمن التطبيق الفعال لمواد وأحكام النظام ولائحته التنفيذية، ومتطلبات واشتراطات الترخيص والتصريح.

يعمل «موان» على تنظيم أنشطة قطاع إدارة النفايات، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، معززًا بذلك تحقيق الالتزام بالممارسات الصحيحة حيال التعامل السليم مع النفايات، وذلك في سبيل الحفاظ على الفرد وسلامة المجتمع عبر تبني مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يُسهم في حماية البيئة ورفع جودة الحياة، بالإضافة إلى رفع الامتثال في أنشطة القطاع بتطبيقها متطلبات نظام اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات.

التراخيص الـ18

1- استيراد نفايات خطيرة

2- استيراد نفايات غير خطيرة

3- التخلص النهائي من النفايات البلدية الصلبة

4- تصدير نفايات خطيرة

5- تصدير نفايات غير خطيرة

6- نشاط إغلاق الخلايا في المردم

7- التخزين المؤقت للنفايات الخطيرة

8- التخلص النهائي من النفايات الخطيرة

9- تفكيك وتغليف نفايات الأسبستوس

10- تقنيات إدارة النفايات

11- تبطين المرادم

12- جمع ونقل النفايات الخطيرة

13- جمع ونقل النفايات غير الخطيرة

14- فرز وتجهيز وتخزين وتجارة المواد القابلة للتدوير

15- معالجة النفايات الخطيرة

16- معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطيرة داخل المنشآت الصحية

17- معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطيرة

18- عبور النفايات