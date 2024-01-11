شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف خادم الحرمين للعمرة من إندونيسيا: المملكة معروفة بكرمها منذ تأسيسها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من اندونيسيا، أن المملكة عرفت بكرمها وعطاءها منذ تأسيس البلاد المباركة على يد الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، مشيرين إلى أن الدعوة التي تلقوها لأجل أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي وأهم معالمها تجسّد حقيقة عنايتهم بالإسلام والمسلمين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لهم ضمن استضافتهم في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة والذي تشرف عليه وزارة الشؤون السلامية والدعوة والإرشاد.

خدمة قضايا المسلمين

في البداية قال أندري سفتيانا: "كلمة حق نقولها لخادم الحرمين الشريفين، لقد بذلت جهوداً كبيرة من أجل الإسلام والمسلمين وتوحيد كلمتهم على الحق المبين، وتقديم كل ما بوسعه لخدمة قضايا المسلمين، سائلاّ الله بأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يثيبهم الفردوس الأعلى من الجنة."

وأبان موسليادي راجا: "أن ما تبذله المملكة لتوفير خدمات ضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين لا يخفى، وخاصة المعتمرين والزوار وحتى في الحج في تلبية احتياجاتهم بجهود ملموسة ذات تاريخ مشرف، وهي ليست محصورة على مكة المكرمة فقط لتشمل المدينة المنورة، والطرق المطروقة من المعتمرين برًّا، وبحرًا، وجوًّا، مشيدا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ البرامج الإسلامية داخل المملكة وخارجها فهي جهود ملموسة ومشكورة سائلاً الله أن يتقبل منهم وأن يعينهم على بذل المزيد.

ضيوف خادم الحرمين

فيما أشار فائمين مارتو ريجو: " الحمد لله الذي يسّر لي زيارة البلاد من أجل أداء العمرة وعلى نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- مع قافلة ضيوف خادم الحرمين الشريفين ولقد كانت سعادتي كبيرة عندما رأيت الكعبة المشرفة والاستقبال الحافل من قبل وزارة الشؤون الإسلامية وتهيئتهم لمقر الاستضافة بأعلى المستويات ونسأل الله أن يجزي قيادة المملكة وأن يحفظها وشعبها من كل سوء ومكروه.

يذكر أن المجموعة الحالية تضم (250) معتمراً ومعتمرةً من الشخصيات الإسلامية البارزة من (14) دولة من شرق آسيا وهي: ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايون، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، منغوليا، حيث أن الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، أعدّت برنامجاً تشارك به جميع اللجان العاملة منذ وصول المستضافين وحتى مغادرتهم.