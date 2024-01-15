امرأة سعودية سافرت خارج المملكة للدراسة وعند عودتها خلعت زوجها وأقامت علاقة غير شرعية مع سائق أجرة

صحيفة الخليج 365 :روى المحامي أحمد الجهيمي قصة التغير المفاجئ في حياة فتاة سعودية وكيف خلعت زوجها ونشأت بينها علاقة حب مع سائق أجرة.

الزواج أولا

وقال الجهيمي في مقطع فيديو له على يوتيوب، إن هذه الفتاة أرادت الخروج من المملكة لدراسة مرحلة الماجستير لكن والدها اشترط عليها الزواج أولا فتزوجت قريبها وسافرا معا.

خالعت زوجها

وأضاف بأنه حدث لها تغير في الخارج أثر عليها وعلى تدينها وملابسها وأفكارها وبدأ الصدام بينها وبين زوجها حتى انتهى الأمر بأنها خالعته.

غير محتشمة

وعندما عادت للمملكة التحقت بوظيفة براتب مرتفع وسكنت في مدينة راقية لكنها كانت منفتحة بعادات لا تروق لأهلها ومجتمعها فكانت ملابسها غير محتشمة وتسهر خارج المنزل وتدخين وخلافه.

التعرف على سائق أجرة

وذات مرة تعطلت سيارتها فأوقفت سيارة أجرة وركبت معه فلاحظ السائق سلوكها فبدأ يتحدث معها وتعرف عليها وتبادلا أرقام الجوالات ونشأت علاقة غير شرعية بينهما.

دعوى عضل

وعندما تقدم هذا الشاب للزواج منها رفضه اخوتها عندما علموا بسلوكه معها وطريقة التعرف عليها فرفضوه، فأقامت الفتاة دعوى عضل ضد أخواتها.

وأوضح المحامي الجهيمي أنه عندما ناقش أخيها الأكبر عن سبب رفض الشاب فقال له: إنه ليس منهم وليس هناك توافق في الشهادات العلمية أو الدخل المادي فنصحه بأن هذه الأمور سترفضها المحكمة وأخبره بأن يركز على طريقة تعرف الشاب على أخته بشكل غير شرعي.

وعندما أبلغه المدعى عليه صعوبة إثبات ذلك فأخبره بأن يسأل أخته أمام القاضي كيف تعرفت على الشاب؟ ولماذا تصر على الزوج منه؟ فروت شيء مما حدث أمام القاضي حكم ببراءة الأخ من قضية العضل.