شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. علامات مؤلمة في ظهرك تشير إلى الإصابة بهذا النوع القاتل من السرطان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وأسوأها، لارتباطه بسرطان القولون والمستقيم، ولا ترتبط أعراض الإصابة فقط ببرازك، حيث توجد بعض الأعراض الأقل شهرة لهذا السرطان، فقد يكون هناك علامة مؤلمة في الظهر تشير إلى سرطان الأمعاء، بحسب ما ذكر موقع express.

على الرغم من أن سرطان الأمعاء قاتل، إلا أنه يمكن علاجه والشفاء منه - خاصة إذا تم اكتشافه مبكرًا، فينجو كل شخص تقريبًا من سرطان الأمعاء إذا تم تشخيصه في مرحلة مبكرة، وهو ما يكون لديك فرصة أفضل للقيام به إذا كنت قادرًا على التعرف على الأعراض.

لا تظهر أعراض سرطان الأمعاء في مجرى الظهر والفضلات فحسب، بل هناك بعض العلامات الأخرى، بما في ذلك بعض العلامات في ظهرك، وفيما يلي الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء:

-نزيف من مؤخرتك أو دم في برازك

-تغيير مستمر وغير مبرر في عادة التبرز

-فقدان الوزن غير المبرر

-التعب الشديد بدون سبب واضح

-ألم أو نتوء في بطنك

معظم الأشخاص الذين يعانون من الأعراض المذكورة أعلاه لا يعانون من سرطان الأمعاء ويمكن أن يكون لديهم حالة أو مشكلة صحية مختلفة تمامًا وأقل رعبًا مثل البواسير أو القولون العصبي أو مرض كرون أو الشقوق الشرجية أو الإمساك أو الإسهال.

لا تعد آلام الظهر عادةً من أعراض سرطان الأمعاء المبكر، ومن المرجح أن تحدث إذا كنت تعاني من انسداد في الأمعاء، والذي يحدث عندما يسد الورم الأمعاء، مما يتسبب عادةً في آلام قوية مفاجئة وأعراض أخرى ملحوظة.

في بعض الحالات، يمكن أن يوقف سرطان الأمعاء مرور الفضلات الهضمية عبر الأمعاء، ويُعرف هذا باسم انسداد الأمعاء، فيمكن أن تشمل أعراض انسداد الأمعاء ما يلي:

-ألم بطني متقطع وأحيانًا شديد - يحدث هذا دائمًا عن طريق الأكل

-فقدان الوزن غير المتعمد - مع ألم بطني مستمر

-تورم البطن المستمر - مع آلام في البطن

-أن تكون مريضًا - مع تورم بطني مستمر

حذر معهد سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة من عدم التمكن أيضًا من إفراغ أمعائك أو إخراج الريح، موضحًا: "إذا كنت تعتقد أن لديك أمعاء مسدودة، فراجع طبيبك على الفور أو اذهب إلى قسم الحوادث والطوارئ بالمستشفى."