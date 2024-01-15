شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يصل دافوس لترؤس وفد المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم ، إلى مدينة دافوس السويسرية ، لترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 .

وخلال المشاركة في المنتدى سيناقش الوفد أبرز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة ، وسبل معالجتها عبر تعزيز الحوار والتعاون الدولي ، ودعم التكامل الاقتصادي ، واستدامة الموارد ، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي .

كما سيسلط الوفد الضوء على التقدم الذي تم انجازه في إطار رؤية المملكة 2030 ، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات ، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات ، والتي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنو…