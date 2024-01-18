يدشن خلالها عددًا من المشاريع.. "أمير الرياض" يبدأ زيارته التفقدية لمحافظة الغاط

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل - قبل قليل - أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز إلى محافظة الغاط في أولى زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة ومراكزها .

وسيدشن أمير المنطقة عددًا من المشاريع التعليمية والخدمية في الغاط، وسيطلع على أهم المشاريع الزراعية خلال تدشينه لمبنى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

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