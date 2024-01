شكرا لقرائتكم خبر عن 3 درجات تحت الصفر.. "الأرصاد" يحذر من موجة صقيع في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكوّناً للصقيع وانخفاضاً في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر على تبوك ومحافظة تيماء.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد.

إلى ذلك، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم /ساعة، على منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثراتها المصاحبة محافظات: بحرة "الشعيبة"، وجدة، ورابغ، والليث، والقنفذة؛ يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع للأمواج.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 4 من صباح الغد.