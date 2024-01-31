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3 درجات تحت الصفر.. "الأرصاد" يحذر من موجة صقيع في تبوك

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واس - تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكوّناً للصقيع وانخفاضاً في درجات الحرارة من صفر م إلى 3 م تحت الصفر على تبوك ومحافظة تيماء.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة الـ 9 من صباح الغد. This is a Twitter Status: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و This is a Twitter Status This is a Twitter Status
للتفاصيل: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس

إلى ذلك، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من رياح شديدة تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم /ساعة، على منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثراتها المصاحبة محافظات: بحرة "الشعيبة"، وجدة، ورابغ، والليث، والقنفذة؛ يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع للأمواج.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 4 من صباح الغد.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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