تواضُع وسموّ أخلاق.. نائب أمير الرياض يعاضد "مفتي المملكة" ويوصله إلى مجلسه "فيديو"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2024, 11:10 صباحاً

يتجلَّى تواضُع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن المعهود عنه، وتظهر دماثة أخلاقه عند تعامله مع كافة أفراد المجتمع، لاسيما العلماء والمشايخ. وبدا ذلك جليًّا في مقطع فيديو تم تداوله في وسائل التواصل على نطاق واسع، عندما أمسك بيد مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ معاضدًا له حتى أوصله إلى مكان جلوسه، وذلك أثناء تشريف الأمير لإحدى المناسبات الاجتماعية. هذا السموّ في الأخلاق والرقي في التعامل لم يكن حدثًا مستغربًا من نائب أمير الرياض؛ حيث يتميز بأريحية في تعامله مع الجميع، على أسس من التواضع والبساطة والتقدير والاحترام.

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