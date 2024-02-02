اكتست بالبياض فجرًا وحتى الصباح.. الثلوج تزين المزروعات في شقراء

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محمد بن مسعود - الدمام - في رصد للأجواء شديدة البرودة ببعض مناطق المملكة، شوهدت الثلوج، صباح اليوم، على المزروعات في شقراء؛ إذ اكتست بالبياض قُبيل الفجر حتى الساعة السابعة صباحاً.

وسجلت درجات الحرارة انخفاضًا كبيرًا في المنطقة؛ حيث تعد الأقل حرارة لهذا العام.

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