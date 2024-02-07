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السعودية | رابح صقر .. يصدح بصوته على مسرح قرية “مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن”

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يدشن الفنان الجماهيري رابح صقر أولى حفلات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في الجنادرية بجانب الفنان معاذ بقنة، وذلك عند التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل على مسرح قرية الفعاليات المصاحبة بمقر المهرجان، حيث سيحيي 13 فناناً وفنانة ليالي المهرجان الأضخم في الهجن على مدى أسبوعين.

 

 

 

وتنطلق صباح يوم الخميس أولى أشواط المهرجان، حيث يتنافس ملاك الهجن المشاركون من كافة دول العالم على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 70 مليون ريال، وعلى مدى 11 يوماً بمقر ميدان الجنادرية.

 

 

 

ويحيي الفنانين سلطان المرشد، وعبد العزيز المعنى حفلة اليوم الثاني (الجمعة)، فيما يحيي الفنانين عايض يوسف، وفؤاد عبد الواحد حفلة اليوم الثالث (السبت).

 

 

 

وطرحت اللجنة المنظمة للمهرجان تذاكر الحفلات الثلاثة على موقع بيع التذاكر (تكت مكس ticketmx) بأسعار تبدأ بـ 250 ريال، حيث يمكن للراغبين الحضور للفعاليات والحفلات شرائها من خلال الرابط:

https://www.ticketmx.com/ar/d/5273/rabeh-saqer-and-moath-bugnah/be41adce13074815916f

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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