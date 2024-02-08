السعودية | الخطوط السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع شركة تطوير متنزه النفط لدعم جهود السياحة المستدامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت الخطوط السعودية اليوم، اتفاقية مع شركة تطوير متنزه النفط (OPDC) إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطورة لمشروع .THE RIG الوجهة السياحية الأولى في العالم لسياحة المغامرات.

وقع الاتفاقية بمدينة الرياض كل من الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير متنزه النفط المهندس رائد نعيم بخرجي.

وستُسهم المذكرة، في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات عدة تشمل طرق وسائل النقل الجوية، بما في ذلك الطائرات الكهربائية والطائرات العمودية، ومبادرات الحد من الكربون، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لكلا الجهتين.

وأكد الكابتن الكشي أن الخطوط السعودية تركز على تحديد أهدافها بما يتماشى مع إستراتيجية المملكة والرامية إلى جلب 150 مليون زائر إلى المملكة بحلول 2030, مشيراً إلى أن مخرجات هذا التعاون ستنعكس بشكل إيجابي لتحقيق مستهدفات قطاع السفر والسياحة.

من جهته, أشار المهندس بخرجي، إلى أن وجهة THE RIG تستلهم طموحها من رؤية المملكة 2030 ومبادراتها لتطوير قطاع السياحة، حيث من المتوقع أن تكون من أبرز وجهات سياحة المغامرات، وستقدم لزوارها مزيجاً من تجارب المغامرات غير المسبوقة، وتوفير خيارات واسعة وسهلة للزوار للوصول إلى هذه الوجهة السياحية المميزة.