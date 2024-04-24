- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، اجتماعاً مع وفد من كبار مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وذلك في مقر المجلس بالرياض.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
حضر الاجتماع اللواء علي آل الشيخ نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية في مجلس الشورى وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الدكتورة ريمة اليحيا، والدكتور فيصل آل فاضل، وبندر عسيري، والدكتورة نجوى الغامدي.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
مجلس الشورىوتناول الاجتماع بحث العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع اللواء علي آل الشيخ نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية في مجلس الشورى وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الدكتورة ريمة اليحيا، والدكتور فيصل آل فاضل، وبندر عسيري، والدكتورة نجوى الغامدي.