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تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي

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واس- الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الأمريكية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، اجتماعاً مع وفد من كبار مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وذلك في مقر المجلس بالرياض.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

مجلس الشورى

وتناول الاجتماع بحث العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع اللواء علي آل الشيخ نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية في مجلس الشورى وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الدكتورة ريمة اليحيا، والدكتور فيصل آل فاضل، وبندر عسيري، والدكتورة نجوى الغامدي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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