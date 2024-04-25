شكرا لقرائتكم خبر عن 72 رجل أعمال و10 سيدات يتنافسون في انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

ضوابط الانتخابات

الدمام - شريف احمد - تبدأ في الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد 28 إبريل 2024، عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض للدورة (1445 - 1449هـ)، التي تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء الأحد 5 مايو 2024، وفق نظام الغرف التجارية الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، علماً بأن عملية التصويت على مدار الساعة دون توقف حتى نهاية الوقت المحدد.ويتنافس في انتخابات غرفة الرياض 72 رجل أعمال منهم رجل أعمال خليجي، و 10 سيدات أعمال، للفوز بنصف مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعدًا.وسبق أن عقدت التجارة ممثلة في لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض للدورة القادمة (1445 - 1449هـ)، اجتماعاً بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.وأكدت اللجنة أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير في حملاتهم الانتخابية.