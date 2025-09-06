تابع الان خبر السعودية تدين تصريحات إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين وتدعو لتحرك دولي عاجل حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أدانت المملكة العربية السعودية بشدة التصريحات المتكررة الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تتعلق بخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، معتبرة أن تلك الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للقوانين الدولية وانتهاكًا لأبسط المبادئ الإنسانية. وأكدت الرياض تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية في رفض هذه السياسات العدوانية.

وشددت وزارة الخارجية السعودية على أهمية تحرك المجتمع الدولي، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه. كما جددت المملكة رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري تحت أي مبررات، داعيةً إلى محاسبة سلطات الاحتلال على الجرائم والانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الإبادة.

وأكدت الرياض أن وضع حد فوري لهذه السياسات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، إضافة إلى تمكينه من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الطريق الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها.