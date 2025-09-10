شكرا لقرائتكم خبر «البحر الأحمر الدولية» تفتتح مدرسة «تيرتل باي» العالمية في وجهة البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت «البحر الأحمر الدولية»، الشركة المطورة لأكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحا في العالم، عن افتتاح مدرسة «تيرتل باي» العالمية في مدينة الموظفين السكنية بوجهة «البحر الأحمر»، وذلك بالشراكة مع «مجموعة SEK التعليمية (SEK Education Group) ويجسد هذا الافتتاح التزام الشركة الراسخ بتهيئة بيئة عمل وحياة متكاملة لمنسوبيها وعائلاتهم.

وجرى حفل الافتتاح بحضور الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية، جون باغانو، ومدير عام التعليم بمنطقة تبوك ماجد القعير، ورئيسة «مجموعة SEK التعليمية» نيفيز سيغوفيا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

ويعد افتتاح المدرسة خطوة محورية تعكس فلسفة «البحر الأحمر الدولية» التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، إذ تؤمن الشركة بأن تنمية المشاريع الكبرى لا تنفصل عن الاستثمار في كوادرها البشرية وتوفير جميع مقومات الاستقرار الأسري والمهني لهم، وفي مقدمتها التعليم النوعي.

وتعد مدرسة تيرتل باي أول مرفق تعليمي متكامل ضمن وجهات «البحر الأحمر الدولية»، مما يتيح للموظفين وعائلاتهم الاستقرار في بيئة نموذجية تضم خدمات أساسية متكاملة، وأساليب حياة عصرية، وتعليما عالمي المستوى لأبنائهم.

وأكد كبير الإداريين والمتحدث الرسمي باسم «البحر الأحمر الدولية» أحمد غازي درويش، أن افتتاح المدرسة يمثل أكثر من مجرد إضافة بنية تحتية جديدة، فهو انعكاس لالتزام البحر الأحمر الدولية ببناء مجتمعات نابضة بالحياة.

وأضاف «توفير تعليم عالي الجودة في قلب وجهاتنا يعزز استقرار منسوبينا وعائلاتهم، ويدعم طموحاتنا التنموية المتماشية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، فالبحر الأحمر الدولية لا تبني وجهات سياحية فحسب، بل تبني مستقبلا مستداما للإنسان والطبيعة، ومدرسة تيرتل باي تجسد هذا المستقبل».

من جانبها قالت رئيسة «مجموعة SEK التعليمية نيفيز سيغوفيا «إن افتتاح هذه المدرسة يتيح لنا مواصلة بناء جسور تعليمية عابرة للحدود، تحدث أثرا إيجابيا، وتوفر نموذجا تعليميا مبتكرا ومستداما يؤهل الطلاب للمستقبل».