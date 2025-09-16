شكرا لقرائتكم خبر بحث أوجه التعاون المشترك بين جامعة جازان ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت جامعة جازان وفدا من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، في لقاء عقد بمقر الجامعة؛ لمناقشة فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، بما يسهم في خدمة التنمية بمنطقة جازان.

وبحث الجانبان أطر التعاون في المجالات البحثية والابتكارية والتدريبية، وآليات تفعيل الشراكات الاستراتيجية التي تعزز تكامل الجهود وتفتح آفاقا رحبة أمام الاستثمار في الموارد والإمكانات المتاحة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد المحلي، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد مسؤولو الجامعة حرصهم على بناء شراكات نوعية مع مختلف القطاعات، انطلاقا من دور الجامعة كمؤسسة بحثية وأكاديمية تسعى إلى تعزيز مكانة المنطقة كحاضنة للابتكار والصناعة والمعرفة.